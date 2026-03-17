盧秀燕訪美智庫「外交關係協會」 談台海穩定拋5大安全架構

台中市長盧秀燕在美國時間3月16日，受邀造訪美國最具影響力的智庫「外交關係協會」紐約總部，獲美方外交學界高度重視。針對台美關係，盧秀燕強調，近八成台灣民眾支持強化台美關係，她作為民選地方首長願意致力鞏固兩國關係。

盧秀燕到紐約與智庫學者座談，由CFR資深研究副總裁Shannon K. O'Neil親自接待，並由亞洲事務研究員石可為（David Sacks）主持，現場匯聚AIT前主席薄瑞光、前國務院亞太助卿羅素等多位頂尖智庫權威學者，針對台美中關係、我對美軍購及國際政經情勢等議題，與盧秀燕展開近兩小時的深度對話。盧與前AIT主席薄瑞光久別重逢，一見面就互相擁抱致意，互動熱絡。

盧秀燕以英文發表談話，並首度以其名「秀」為縮寫的「SHIOW」，闡述台海穩定的長期安全架構，包含「安全與力量」、「榮譽與誠實」、「主動與智慧」、「機會」及「意志與意願」，主張和平必須建立在實力之上，透過內部團結與經濟繁榮，才能提升國家韌性。盧強調，她身為「媽媽市長」的領導特質，「在於解決紛爭，而非尋求衝突」。

針對台美關係論述戰略邏輯，盧秀燕引用最新民調指出，近八成的台灣民眾支持強化台美關係，這正是她作為民選地方首長願意致力鞏固兩國夥伴關係的最大依據。

盧秀燕也對兩岸與對外關係提出「工具箱論」，認為「對話」僅是降低風險的手段之一，且其效力須視時機而定，因此她主張與美國持續強化溝通，並認為領導者應以國內團結為第一要務，只有內部建立共識，才能強化社會韌性，也才能讓台灣在第一島鏈中扮演關鍵角色。

台中市長盧秀燕與前AIT前主席薄瑞光對談。圖／台中市政府提供