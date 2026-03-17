我貿易正受美301調查 卓榮泰：用ART內容維護我國最佳待遇

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，國民黨立委呂玉玲質詢時，關切我國貿易正接受美國祭出301條款調查一事。卓揆說明，301條款有兩項主要調查，包括產量過剩、強迫勞動等，至於台美對等貿易協定（ART）內容牽涉到301條款的部分，則持續和美方溝通，堅持以ART內容維持我方最佳待遇。

卓榮泰今赴立法院備詢。呂玉玲關心我國正被美國301條款調查一事。卓揆說，有60個國家要接受301條款調查，包括我國在內。301調查包括兩項主要調查，是否產量過剩、是否強迫勞動等，正式調查尚未開始。

經濟部長龔明鑫表示，調查產業相當多，包括電子、自行車、汽車零組件，還有好幾項，都在調查範圍當中。301條款調查項目包括強迫勞動等，ART有涵蓋這些項目。我方跟美方大概都已談定，跟美方持續聯繫中，希望可以在ART基礎之上，維持ART結論。

卓榮泰表示，我方準備好用台美已簽署的ART內容，牽涉到301條款的部分，會堅持用ART內容維護我方最佳待遇。國會跟整個社會，對我方談判已初步表示願意支持，我方對外力道會更強，爭取維護國家利益的力道就會更強。

呂玉玲詢問，韌性特別預算編列5447億元，經濟部有460億元經費，產發署跟中小企業署有在執行協助企業，其他的執行情況如何？龔明鑫回應，其實四個署、每一項都有執行，經濟部每周都開檢討報告，申請補助案件目前收到3、4千件，已核定超過1700多件，都在執行當中。

呂玉玲詢問，ART規定到美規車整車進口關稅，未來會調降到零關稅，對我國產汽車、產業的衝擊和影響？龔明鑫說，用模型推估相關產業的影響，整車的部分估約影響40億元，經濟部匡列預算30億元，後續提供支持產業。

呂玉玲說，我國有6家整車廠，2700多家為零組件、維修廠，汽車產業鏈完整，產值約7千億元，用30億元支撐7千億元產值，支撐力道足夠嗎？龔明鑫回應，經濟部評估過，比如零組件公司，不只是整車廠的供應鏈，零組件還可出口，目前出口到美國最優惠，為關稅15%，是在232條款之中，比其他國家關稅25%都要低，這是我方談到的最優惠關稅。

呂玉玲提及產業界建議，貨物稅是否能比例式下降？龔明鑫說，貨物稅已先調降5萬元，支持國產車不能內外有別，目前我方採「舊換新」，是定額減稅，對於平價車、低價車較有優勢，因為高價車跟低價車減的稅是一樣的，經濟部會持續關注所有變化，再來進行必要的檢討。