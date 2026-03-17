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卓榮泰酸柯文哲不習慣看合法單據 陳清龍嗆心虛：轉移焦點

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召陳清龍。記者林澔一／攝影
民眾黨立法院黨團總召陳清龍。記者林澔一／攝影

行政院長卓榮泰自費包機爭議延燒，他今天反嗆民眾黨前主席柯文哲「不大習慣別人的合法單據」。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，心虛就刻意移轉問題焦點，這是民進黨的慣用手法，卓榮泰應該向社會大眾解釋清楚，憑什麼私人自費行程享有特權。

世界棒球經典賽（WBC）在日本東京登場，行政院長卓榮泰先前現身球場觀賽，在野黨立委連日以來提出多項質疑。針對柯文哲質疑單據有問題，卓榮泰今天在立法院受訪時反酸，柯文哲說不出有什麼問題，「大概是看有問題的單據習慣了，不大習慣別人的合法單據。」

針對卓榮泰的說法，陳清龍透過媒體群組表示，心虛就刻意移轉問題焦點，這是民進黨的慣用手法，相信大家都記得很清楚，卓榮泰一再宣稱是私人自費行程，到底是什麼私人自費行程，可以從松指部出發？到底是什麼私人自費行程，可以讓國防部跟民航局開會協調？到底是什麼私人自費行程，可以讓中華職棒大聯盟代購？

「這不是特權，什麼才是特權？」陳清龍呼籲，卓榮泰不要移轉問題焦點，好好跟社會大眾解釋清楚，憑什麼他出國就有特權？

立法院 國防部 自費 卓榮泰 柯文哲 私人行程

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