林志潔遭爆掛對岸研究員 藍委林沛祥：執政黨應一視同仁

總統府日前宣布特聘陽明交通大學教授林志潔​擔任國安會諮詢委員，卻被爆出林曾在中國上海交通大學掛有「研究員」頭銜，遭質疑特定人選不用經過國安背景審查。對此，國民黨立法院黨團書記長林沛祥今日表示，如果單純是學術性，黨團表示尊重；但是否「同一路處處是深路、不同路逼到走投無路」？期待執政黨有一視同仁的態度，而非赤裸裸的雙標。

林沛祥表示，林教授應自己好好解釋清楚與上海交大的關係，如果是全學術性的，黨團尊重上海交大的學術地位及其所代表的學術素養。但是不是有關係就是沒關係，特定人選只要站對了路，「跟我同一路就處處是深路，不跟我同一路就逼到走投無路」？執政黨是否是這樣的心態不得而知。

林沛祥說，這樣的問題不只林本人應好好解釋之外，也期待執政黨有一視同仁的態度，而不是赤裸裸的雙標。