卓榮泰嗆重送中選會落選3人 林沛祥：民主不是分贓拒政治交換

立法院上周五進行中選會人事同意權案記名投票表決，7名被提名人中，胡博硯、黃文玲、陳宗義遭否決。行政院長卓榮泰今表示，要再把3名落選的被提名人重送，要求藍白守信。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，行政院說法彷彿將新任主委游盈隆歸類為「藍白一掛」，令人啼笑皆非。民主不是分贓，更不是貼標籤比賽。請行政院把心思，放回制度本身。

卓榮泰今早在立法院接受民進黨立委林楚茵質詢時，林提到民眾黨立委李貞秀國籍及身分爭議，質疑中選會經上周五表決後，僅被提名人游盈隆和藍白推薦人選獲通過，未來將成「藍白機關」。卓榮泰斥藍白不守承諾，點名立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，他會再送一次3個落選的被提名人，「我願意補足程序，讓你們補足誠信。」

針對本次中選會人事同意權投票結果，林沛祥表達高度遺憾，但予以尊重。民主制度本就建立在多元意見與理性審查之上，結果既已產生，黨團尊重國會的集體決定，並期許中選會未來能真正回歸專業、守護選務公正。

針對此次人事案，林沛祥提出3點嚴正聲明與呼籲。第一，拒絕政治交換，回歸制度基石。行政院此次提名過程，從頭到尾充滿濃厚的「政治交換」氣息，卻對專業審查顯得漫不經心。獨立機關的人事案不應被當成朝野協商的籌碼，而是國家制度運作的基石，行政院的政治思維才是真正讓人遺憾之處。

林沛祥說，第二，停止扣帽子，尊重學術與專業： 行政院的相關說法，彷彿將游盈隆歸類為「藍白一掛」，令人啼笑皆非。若連長期以民調與學術立場發聲的游主委都能被隨意貼標籤，未來還有誰能不被政治顏色「自動歸隊」？誠懇提醒執政團隊，不喜歡一個人，可以；但隨意扣帽子，不應該。

林沛祥說，第三，正視多元組成，停止操作政治敘事。外界不應忽略一個基本事實，目前通過的中選會委員結構中，仍然存在被認為偏綠立場的委員。中選會並非任何單一陣營的「全拿局」，而是多元組成。執政黨若持續操作「被封殺」、「被杯葛」的政治敘事，恐與實際情況有所落差。

林沛祥強調，國民黨團所有的審查標準只有「專業與公正」。未來中選會若能真正成為人民信任的選務機關，國民黨團樂觀其成；但若行政權持續以政治角度干預制度，黨團也一定會嚴格監督、據理力爭。民主不是分贓，更不是貼標籤比賽。請行政院把心思，放回制度本身。