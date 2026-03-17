快訊

三星摺疊手機爆「史詩級綠線」災情！網看傻眼：已經是綠面

全球第一槍！馬來西亞宣布「與美貿易協議失效」 不甩川普報復警告

日本來台串燒名店爆食安問題 客人用完餐上吐下瀉中市衛生局要查

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰嗆重送中選會落選3人 林沛祥：民主不是分贓拒政治交換

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰赴立法院備詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰赴立法院備詢。記者季相儒／攝影

立法院上周五進行中選會人事同意權案記名投票表決，7名被提名人中，胡博硯、黃文玲、陳宗義遭否決。行政院長卓榮泰今表示，要再把3名落選的被提名人重送，要求藍白守信。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，行政院說法彷彿將新任主委游盈隆歸類為「藍白一掛」，令人啼笑皆非。民主不是分贓，更不是貼標籤比賽。請行政院把心思，放回制度本身。

卓榮泰今早在立法院接受民進黨立委林楚茵質詢時，林提到民眾黨立委李貞秀國籍及身分爭議，質疑中選會經上周五表決後，僅被提名人游盈隆和藍白推薦人選獲通過，未來將成「藍白機關」。卓榮泰斥藍白不守承諾，點名立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，他會再送一次3個落選的被提名人，「我願意補足程序，讓你們補足誠信。」

針對本次中選會人事同意權投票結果，林沛祥表達高度遺憾，但予以尊重。民主制度本就建立在多元意見與理性審查之上，結果既已產生，黨團尊重國會的集體決定，並期許中選會未來能真正回歸專業、守護選務公正。

針對此次人事案，林沛祥提出3點嚴正聲明與呼籲。第一，拒絕政治交換，回歸制度基石。行政院此次提名過程，從頭到尾充滿濃厚的「政治交換」氣息，卻對專業審查顯得漫不經心。獨立機關的人事案不應被當成朝野協商的籌碼，而是國家制度運作的基石，行政院的政治思維才是真正讓人遺憾之處。

林沛祥說，第二，停止扣帽子，尊重學術與專業： 行政院的相關說法，彷彿將游盈隆歸類為「藍白一掛」，令人啼笑皆非。若連長期以民調與學術立場發聲的游主委都能被隨意貼標籤，未來還有誰能不被政治顏色「自動歸隊」？誠懇提醒執政團隊，不喜歡一個人，可以；但隨意扣帽子，不應該。

林沛祥說，第三，正視多元組成，停止操作政治敘事。外界不應忽略一個基本事實，目前通過的中選會委員結構中，仍然存在被認為偏綠立場的委員。中選會並非任何單一陣營的「全拿局」，而是多元組成。執政黨若持續操作「被封殺」、「被杯葛」的政治敘事，恐與實際情況有所落差。

林沛祥強調，國民黨團所有的審查標準只有「專業與公正」。未來中選會若能真正成為人民信任的選務機關，國民黨團樂觀其成；但若行政權持續以政治角度干預制度，黨團也一定會嚴格監督、據理力爭。民主不是分贓，更不是貼標籤比賽。請行政院把心思，放回制度本身。

黃文玲 林沛祥 游盈隆

延伸閱讀

點名韓國瑜補足誠信 卓榮泰：會再送中選會3個落選被提名人

人事同意權4人過關 游盈隆將任中選會主委

新聞眼／游盈隆入主中選會 偶數委員埋隱患

讀家觀點／中選會「轉型正義」就看今朝

相關新聞

遭堵問賞李貞秀「空氣」質詢 劉世芳怒瞪記者：我覺得受到騷擾

民眾黨立委李貞秀昨天質詢初登板，內政部長劉世芳等人拒絕上台備詢。立法院會今天進行施政總質詢，針對李貞秀質詢初登板吃閉門羹，民眾黨團主任陳智菡上台咬耳朵，劉世芳會前受訪時僅說「沒有看法」，但也不滿在場媒體的採訪方式，怒瞪記者稱「你碰到我了」，並強調「我覺得受到騷擾」，希望雙方保持距離，現場氣氛一度僵持，隨後幕僚才出面緩頰「不好意思，距離保持一下」。

獨／盧秀燕會晤美外交智庫CFR近兩小時 薄瑞光高規接待

台中市長盧秀燕訪美行，昨受到美方高規格接待。美國時間3月16日，盧秀燕在曼哈頓與美國在台協會AIT前主席薄瑞光及美國外交關係協會（CFR）進行會談，交流時間近兩小時，針對國家安全、能源政策及民生產業等議題廣泛討論。據了解，盧秀燕在會中強調台美為堅定盟友，盼透過交流增進彼此理解，打破外界所謂「疑美論。」

林志潔遭爆掛對岸研究員 藍委林沛祥：執政黨應一視同仁

總統府日前宣布特聘陽明交通大學教授林志潔​擔任國安會諮詢委員，卻被爆出林曾在中國上海交通大學掛有「研究員」頭銜，遭質疑特定人選不用經過國安背景審查。對此，國民黨立法院黨團書記長林沛祥今日表示，如果單純是學術性，黨團表示尊重；但是否「同一路處處是深路、不同路逼到走投無路」？期待執政黨有一視同仁的態度，而非赤裸裸的雙標。

卓榮泰嗆重送中選會落選3人 林沛祥：民主不是分贓拒政治交換

立法院上周五進行中選會人事同意權案記名投票表決，7名被提名人中，胡博硯、黃文玲、陳宗義遭否決。行政院長卓榮泰今表示，要再把3名落選的被提名人重送，要求藍白守信。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，行政院說法彷彿將新任主委游盈隆歸類為「藍白一掛」，令人啼笑皆非。民主不是分贓，更不是貼標籤比賽。請行政院把心思，放回制度本身。

卓榮泰稱新興計畫預算先動支不宜開例 國民黨團：應苦民所苦

立法院日前通過TPASS等新興計畫預算先行動支案，行政院主計總處主計長陳淑姿16日備詢時表示，已經行文給各單位，請他們先行動支；然而行政院長卓榮泰今日卻表示，從無此例，也不宜開此例，呼籲在野儘速通過整體預算。對此，國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，苦民所苦是國會議員最該做的事，希望政府公部門能以民眾有更好生活為優先考量。

國安會諮詢委員林志潔曾掛對岸研究員 洪孟楷批：綠營雙標「演都不演」

總統府日前宣布，特聘陽明交通大學教授林志潔​擔任國安會諮詢委員，卻被爆林曾經在中國上海交通大學掛研究員頭銜。立委洪孟楷今受訪表示，雙標是民進黨日常，尤其昨日民眾黨立委李貞秀質詢，行政院演都不演，更呼籲民眾黨8位委員可以聯合質詢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。