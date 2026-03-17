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台灣資訊環境研究中心：中共藉春晚放大民主失敗論

中央社／ 台北17日電
宇樹機器人在央視春晚舞劍，招式細膩，令人驚艷，展現絕佳控制力與穩定度。圖／取自央視 賴錦宏
宇樹機器人在央視春晚舞劍，招式細膩，令人驚艷，展現絕佳控制力與穩定度。圖／取自央視 賴錦宏

台灣資訊環境研究中心（IORG）近日發表報告，分析2026年2月中共對台宣傳內容，指出中共宣稱機器人在央視春晚節目的表演驚豔台灣，塑造中國科技實力強大形象，放大特定台灣網紅說法，強化民主失敗論觀點，弱化民主正當性。

IORG於12日發表「中共月報：2026年2月」報告，分析2026年2月中共對台宣傳內容摘要，資料來源為2月1日至28日來自中共黨政軍組織、中共官媒、中共認可媒體、港澳官媒、中共官方認可網紅等單位，提及台灣的中共文本。

中國央視於2月16日的「春節聯歡晚會」，機器人表演貫穿多項節目，如機器人會打武術、參與小品互動，有的還在歌舞節目中伴舞等。

報告指出，中國官媒CCTV4的微博於2月17日發布微博，宣稱春晚節目受到台灣媒體與民眾的關注，讓台灣觀眾感到震撼，而台灣藝人登上春晚舞台，也成為台媒報導的焦點，17日、18日有15則由中共官媒微博帳號發布，含有相同內文的文本。

報告揭露，與中共中央統戰部有所關聯的香港媒體，2月17日報導台灣對春晚機器人節目表達關注，並引述特定台灣網紅說法，稱中國在進步，而台灣因為選舉、內耗，「看不到人家的車尾燈」，2月18日則是中國官媒報導，春晚機器人表演獲得台灣媒體報導，同日有數間媒體發布含有相同內容的文本。

報告分析，中共宣稱春晚人形機器人驚豔台灣、震驚老外，塑造中國科技實力強大形象，並放大特定台灣網紅說法，強化「台灣民主政治混亂妨礙進步」、民主失敗論等相關觀點，弱化民主正當性。

網紅 春晚 人形機器人

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