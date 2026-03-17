卓榮泰稱新興計畫預算先動支不宜開例 國民黨團：應苦民所苦

立法院日前通過TPASS等新興計畫預算先行動支案，行政院主計總處主計長陳淑姿16日備詢時表示，已經行文給各單位，請他們先行動支；然而行政院長卓榮泰今日卻表示，從無此例，也不宜開此例，呼籲在野儘速通過整體預算。對此，國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，苦民所苦是國會議員最該做的事，希望政府公部門能以民眾有更好生活為優先考量。

林沛祥表示，苦民所苦是國會議員最該做的事，難以理解什麼原因讓他們這麼快翻轉態度，畢竟執政黨應有自己一套堅定方針。如果是為了選舉，那國民黨團會覺得很遺憾，希望政府公部門能為了讓民眾有更好的生活，而讓國家發展。

至於卓榮泰受訪時稱在野黨針對包機攻擊應適可而止，林沛祥表示難以理解，因為據他了解，就算在疫情前，包機最便宜也要兩萬美金一小時，這樣單趟飛來回的金額，似乎跟秀出的單據並不吻合；而且即便是包機，也不該從松山指揮部出發。過去行政院長從松指部出發都是勘災為主，這次卓院長信誓旦旦說是私人行程，卻又包機從松指部出發，這並非在野黨要細算，而是中間有太多不合理。

林沛祥指出，與其說在野黨在攻擊，不如說全民都想知道。如果是公務行程，請說出到底有什麼目的和外交成果突破；如果是私人行程，那就更奇怪，為什麼可以用到這些資源？中間關係又為何？是單純卓院長神通廣大，還是因為行政院長用了他的權限，應當向全民做解釋。