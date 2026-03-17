國安會諮詢委員林志潔曾掛對岸研究員 洪孟楷批：綠營雙標「演都不演」

總統府日前宣布，特聘陽明交通大學教授林志潔​擔任國安會諮詢委員，卻被爆林曾經在中國上海交通大學掛研究員頭銜。立委洪孟楷今受訪表示，雙標是民進黨日常，尤其昨日民眾黨立委李貞秀質詢，行政院演都不演，更呼籲民眾黨8位委員可以聯合質詢。

洪孟楷今早陪同北市松山信義議員參選人楊智伃到永春市場拜票。面對媒體提問，洪孟楷說，雙重標準似乎已是民進黨政府的日常，令人遺憾。特別想到昨立法院質詢狀況，民眾黨立委李貞秀是經過中華民國憲法正式宣誓的立委，雖然不同黨派，但是立院民代的監督權不能任意踐踏、閹割，行政院早就「演都不演」。

他呼籲，民眾黨未來可考慮8位委員聯合質詢，避免單打獨鬥，「因為知道民眾黨8位委員都只能待在一個委員會，但實際上在其他的委員會也能夠來質詢。」才不會讓單一委員被針對、排擠，或被行政部門霸凌。

楊智伃表示，立委沈伯洋最近又傳言要選台北市長，想問問沈對於林志潔​到上海念書是否算是口中的「第五縱隊」要出任國安委員？「雙標的魔法就要用魔法來對付。」請民進黨不要用雙標來對待兩岸交流，這只會讓民眾看見民進黨濫用職權。