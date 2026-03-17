影／東南亞留學生來台打工 林沛祥籲檢討新南向政策

民眾黨立委李貞秀昨天質詢初登板，內政部長劉世芳等人拒絕上台備詢。立法院會今天進行施政總質詢，針對李貞秀質詢初登板吃閉門羹，民眾黨團主任陳智菡上台咬耳朵，劉世芳會前受訪時僅說「沒有看法」，但也不滿在場媒體的採訪方式，怒瞪記者稱「你碰到我了」，並強調「我覺得受到騷擾」，希望雙方保持距離，現場氣氛一度僵持，隨後幕僚才出面緩頰「不好意思，距離保持一下」。

2026-03-17 09:34