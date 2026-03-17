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影／東南亞留學生來台打工 林沛祥籲檢討新南向政策

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
立法院國民黨團上午針對留學生來台打工議題舉行記者會，立委林沛祥（左二）、柯志恩（右二）、許宇甄（左一）、黃建賓（右一）出席，林沛祥表示台灣的新南向人才政策存在嚴重問題，許多來自東南亞的外國學生不是前來就學，而是被迫在餐廳、旅館及工廠工作，變成打工者，導致教育本身的意義喪失。記者葉信菉／攝影
立法院國民黨團上午針對留學生來台打工議題舉行記者會，立委林沛祥（左二）、柯志恩（右二）、許宇甄（左一）、黃建賓（右一）出席，林沛祥表示台灣的新南向人才政策存在嚴重問題，許多來自東南亞的外國學生不是前來就學，而是被迫在餐廳、旅館及工廠工作，變成打工者，導致教育本身的意義喪失。記者葉信菉／攝影

立法院國民黨團上午針對留學生來台打工議題舉行記者會，立委林沛祥表示台灣的新南向人才政策存在嚴重問題，許多來自東南亞的外國學生不是前來就學，而是被迫在餐廳、旅館及工廠工作，變成打工者，導致教育本身的意義喪失。政府為推動此政策投入42億台幣，大量招收外國學生，但許多中後段的私立學校將這些學生視為救命稻草，招生口號雖是「來台留學」，卻實際上讓學生承擔長時間打工的壓力。

林沛祥強調，這樣的情況讓學生在語言障礙、課程品質不佳與工作環境的掙扎中失去了原本應有的教育機會，有些人甚至懷疑自己是否被騙。這不僅是教育問題，更是對人權的嚴重侵犯，因為當制度迫使學生將學習置於次要地位時，實質上是在剝奪他們的受教育權和基本人權。此外，這種政策也可能損害台灣的國際形象，讓外界對台灣的留學環境產生誤解，影響吸引優秀國際學生的能力。因此，可以說這項新南向人才政策是一次失敗的嘗試，需要重新檢視與改進。

國際學生 基本人權 新南向

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