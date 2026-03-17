點名韓國瑜補足誠信 卓榮泰：會再送中選會3個落選被提名人

行政院長卓榮泰今早赴立法院備詢，民進黨立委林楚茵質詢時，提到民眾黨立委李貞秀國籍及身分爭議，質疑中選會經上周五表決後，僅被提名人游盈隆和藍白推薦人選獲通過，未來將成「藍白機關」。卓榮泰斥藍白不守承諾，點名立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，他會再送一次3個落選的被提名人，「我願意補足程序，讓你們補足誠信。」

立法院上周五進行中選會人事同意權案記名投票表決，投票表決結果為游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人均獲立法院同意為中選會委員；胡博硯、黃文玲、陳宗義遭否決。

林楚茵今在立院質詢，提及李貞秀爭議，和中選會表決結果，質疑中選會恐成藍白機關，護航李貞秀等。卓榮泰說，此事是其心中極大極大的遺憾，去年9月主動向韓國瑜表達，中選會提名採用政黨推薦，韓國瑜當時允諾協助，去年9月初再提第二次時，韓國瑜說國民黨值黨主席改選，希望改選後討論，他跟韓國瑜說好。提名已經慢了，他向國會表達歉意，到去年10月18日還會延，他都認了，有任何責難都認了，但希望10月18日後用政黨比例組成被推薦人名單。

卓榮泰說，去年10月28日正式函文給三黨團，盼依照作業規定、表格推薦人選，藍白在11月4日分別回函，推薦不同人選，隨後整理所有人選，包括民進黨團的人選。上周二在後門小房間，特別跟韓國瑜講這名單是三黨團推薦，希望能夠全部通過，讓中選會正常運作。

卓榮泰說，上周五表決前，他再度電話跟韓國瑜表達，他聽到媒體報導，說國民黨只要通過幾位，對行政院提出的幾個人選要不予同意，這他無法交代，他會變成罪人，把獨立機關變成只有藍白推薦的，民進黨、行政院提出的4個人選，只挑一個能夠接受的，其他落選，談何誠信，如何合作？這事發生在國會殿堂是對國會極大的侮辱，但事實已是如此，加上原來4位，8位委員其中有一半是藍白推薦 ，把獨立機關變藍白機關，違背當初所有承諾。

卓榮泰表示，NCC委員人事案投票後，他也非常生氣，但無可奈何，藍白稱如果照中選會，NCC就不會不過，現在希望總統府監察委員也要這樣做。還要上當嗎？還能上當嗎？還要繼續上當嗎？政院秘書長張惇涵帶著所有被提名人到各黨團拜訪，以及私下聯繫，都對提名名單表示極大肯定。

卓榮泰批，這用話術告訴他們提了藍白要的人，卻只同意這些。對藍白推薦的人，行政院沒有問政治立場、政治表態，因為是兩黨團推薦就集中送出來，但審查時他聽到的是用這幾個委員不支持不在籍投票的理由刷掉，這還能讓中選會變成獨立機關嗎？政治凌駕獨立機關。以前在這裡批評政院的事情，藍白全部照幹。

卓榮泰點名立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，他說行政院會再送一次3個落選的名單，希望藍白不能言而無信，人民在看，歷史在看，政院再送出這3個被提名人，「我願意補足程序，讓你們補足誠信。」