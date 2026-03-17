質詢吃閉門羹 李貞秀：希望召委盡責維持中立

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，中選會委員會時隔多日後恢復運作，傳出將討論是否提出當選無效之訴。李貞秀今天受訪時說，中選會是獨立機關，自己相信他們的中立，同時也喊話立法院常設委員會召委維持中立。

媒體報導，中選會委員會礙於人數不足，會議停擺至今將近5個月，立法院會上周通過主委被提名人游盈隆等4人，中選會委員會將追認民眾黨6席不分區立委遞補案，還有是否對李貞秀提出當選無效之訴。依照中選會過往慣例，委員會大多在每月第三個星期五召開，預計最遲將在4月17日前召開新任委員首次會議。

針對中選會將討論是否提出當選無效之訴，李貞秀今天在立法院受訪時反問「有這個訊息嗎」，隨後則說中選會是獨立機關，相信他們的中立性。

此外，立法院內政委員會昨天邀請內政部長劉世芳報告業務概況，內政部及其所屬單位拒絕上台接受李貞秀質詢。媒體詢問，行政官員拒絕備詢，是否擔心常為常態，李貞秀表示，希望立法院常設委員會召委維持中立善盡責任，維護立法院所有同仁的權益。