影／柯文哲指單據有問題 卓榮泰酸：大概看自己問題單據習慣了

行政院長卓榮泰日前以私人自費包機赴東京觀看世界棒球經典賽（WBC）引發爭議，在野質疑相關單據內容。卓榮泰今赴立法院備詢前受訪重申，該行程是利用假日一日來回的私人自費行程，所有費用均由他個人負擔，未向任何公家機關申請經費。

卓榮泰表示，在野黨先指控他貪瀆、公器私用，但當他提出包機與相關單據後，又改口質疑單據「這裡有問題、那裡有疑問」，卻說不出具體問題。他並點名柯文哲僅稱單據有問題，同樣未提出實質內容，直言「大概是看自己有問題單據看習慣了，不太習慣別人合法的單據」。

卓榮泰強調，所有單據都未向公家機關申請報銷，在野持續放大檢視單據，只是在挑毛病、擴大事端，呼籲立委適可而止。