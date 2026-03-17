柯文哲指赴日單據有問題 卓榮泰酸：大概看自己問題單據習慣了

行政院長卓榮泰包機爭議持續延燒，有網友指卓揆開收據的租車公司根本已經「永久歇業」，在野砲火不減。行政院長卓榮泰重申，這就是私人自費行程，在野一再查單據內容，只是在作文章、挑毛病及擴大事端，請在野黨立委適可而止，國家不能這樣子被玩弄在手上。

卓榮泰日前以「私人自費」方式包機到東京看棒球經典賽（WBC），引發藍白猛攻，他日前秀出包機等相關單據，卻未能消弭質疑聲浪。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪時重申，從一開始，這就是一個在假日、一日來回的私人自費行程。

卓榮泰表示，萬萬沒想到，國民黨立委先稱他貪瀆百萬、公器私用，等到他拿出所有單據證明皆為自費，沒有一塊錢報請公費，又稱所有單據「這裡有問題，那裡有疑問。其實也講不出什麼樣的問題」，民眾黨前主席柯文哲也只說單據有問題，也說不出什麼問題，「大概是看自己有問題單據看習慣了，不大習慣別人合法的單據吧」。

卓榮泰續指，在野接著又到松指部，詢問能否停民航機，而國防部長顧立雄已經公開表示，這是由民航局指揮運用，是可以的；接著又說，松指部跟行政院開會為何只以電話聯絡，沒有公文來回，「這簡直是笑話，這種指控也拿出來說」。

他提到，再來又指向中華職棒聯盟，但他已言明，所有票據都是一張一張請中華職棒代購，又被質疑中華職棒是不是把公關票拿來賣？無端指控令人啼笑皆非；如今又稱這家日本公司的遊覽車永久歇業，這幾天還很多人打去問東問西，如果真的歇業，電話怎麼打得通？且公司相關繳稅證明、開業證明也都沒有問題。

「最終目的，只是要逼我說出這是公務行程，居心何在？」卓榮泰強調，這就是自費前往的私人行程，所有經費都是他個人負擔，每張單據都沒有拿去公家機關報請任何一塊錢；一再查單據內容，只是在作文章、挑毛病及擴大事端，造成未來進行各項工作的麻煩，請在野黨立委適可而止，國家不能這樣子被玩弄在手上。