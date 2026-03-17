遭堵問賞李貞秀「空氣」質詢 劉世芳怒瞪記者：我覺得受到騷擾

民眾黨立委李貞秀昨天質詢初登板，內政部長劉世芳等人拒絕上台備詢。劉世芳今天受訪時說，內政部按照法律規定處理，李貞秀尚未證明其放棄中華人民共和國國籍，「既然身分有疑慮，我們認為她就是一般民眾，不能代表具有國家公權力的立法委員。」

立法院內政委員會昨天邀請劉世芳報告業務概況，內政部及其所屬單位拒絕接受李貞秀質詢，導致其上演對著空氣質詢的畫面。劉世芳在接受民進黨立委質詢時表示，公務人員依法行政、必須對國家忠誠，「對於李貞秀女士的索資、質詢或提供相關資料，內政部礙難照辦。」

立法院會今天進行施政總質詢，針對李貞秀質詢初登板吃閉門羹，民眾黨團主任陳智菡上台咬耳朵，劉世芳會前受訪時僅說「沒有看法」，但也不滿在場媒體的採訪方式，怒瞪記者稱「你碰到我了」，並強調「我覺得受到騷擾」，希望雙方保持距離，現場氣氛一度僵持，隨後幕僚才出面緩頰「不好意思，距離保持一下」。

劉世芳表示，有關立委在立法院質詢的事項，內政部都是按照法律規定處理，自己昨天也表達得非常清楚，就是目前尚未收到正式公文，證明李貞秀有放棄中華人民共和國國籍，「既然身分有疑慮，我們認為她就是一般民眾，不能代表具有國家公權力的立法委員。」