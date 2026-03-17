傳選舉年擬放行新興計畫預算 卓揆憂預算合法性：不宜開此例

面對在野持續封殺總預算，僅同意動支部分新興預算，傳出府院高層因選舉年考量，最快3月底開始放行相關預算。行政院長卓榮泰今日批評，預算若遭割裂，將不利國家整體發展，且動支未經三讀的預算恐有合法性問題，「從無此例，也不宜開此例」，呼籲在野儘速讓整體預算通過才是正辦。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪。媒體報導，由於今年面臨地方選舉，行政團隊如不執行立法院會同意動支的38項、718億元的新興計畫，在日後相關議題的攻防上，恐面臨極大壓力，因此府院高層已決策，行政院將行文各部會先行動支新興計畫。

對此，卓榮泰指出，行政院所提出的國家政府總預算是一整套的計劃，涵蓋各部會一整年施政計劃的執行，「（預算）如此割裂，只通過718億元，只占其中的2%，其他98%怎麼辦」，整個國家一年只能執行2%計劃嗎？其他只能照過去舊計劃或部分執行，對國家整體發展絕對不好。

卓榮泰表示，況且，沒有經過三讀的預算，合法性將倍受質疑，「未來這718億元如果用過了以後，難道都不會再經過變動嗎？從無此例，也不宜開此例」。

卓榮泰續指，但國人各種期待與各種福利政策，需要政府全面的展開，還是希望立法院能夠儘速、完整且合法地按照程序，通過整部3兆350億元的國家中央政府總預算，才是正辦。