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獨／盧秀燕會晤美外交智庫CFR近兩小時 薄瑞光高規接待

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
盧秀燕美國時間3月16日在紐約與美國外交關係協會（CFR）會談近兩小時，「美國在臺協會」（AIT）前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）親自接待。圖／僑胞提供
盧秀燕美國時間3月16日在紐約與美國外交關係協會（CFR）會談近兩小時，「美國在臺協會」（AIT）前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）親自接待。圖／僑胞提供

台中市長盧秀燕訪美行，昨受到美方高規格接待。美國時間3月16日，盧秀燕在曼哈頓與美國在台協會AIT前主席薄瑞光及美國外交關係協會（CFR）進行會談，交流時間近兩小時，針對國家安全、能源政策及民生產業等議題廣泛討論。據了解，盧秀燕在會中強調台美為堅定盟友，盼透過交流增進彼此理解，打破外界所謂「疑美論。」

美國外交關係協會（Council on Foreign Relations，CFR）成立於1921年，是美國具影響力的外交政策智庫之一，屬無黨派、獨立的會員制組織，同時也是研究機構與出版平台，長期聚焦美國與全球重大政策議題，其研究與討論成果常被視為美國外交政策的重要參考來源。

盧秀燕此行首站抵達紐約市，並與薄瑞光及CFR代表深入交流。會談中除討論台灣政經發展與區域情勢外，也觸及民主治理與地方發展等議題。盧秀燕向與會者分享台灣社會的民意觀察與地方治理經驗，希望透過面對面溝通，讓美國政策與學界更了解台灣社會的實際情況。

結束紐約行程後，盧秀燕前往華盛頓特區。華府是美國政治與政策決策核心，也是此次訪美行程最重要的階段。無論是國家安全、能源政策或產業發展，美方政策訊號都對台灣具有深遠影響。

盧秀燕此次訪美除推動城市外交，也希望透過與美國政策圈與智庫交流，深化台美關係，為台灣爭取更多國際理解與支持。

盧秀燕美國時間3月16日在紐約與美國外交關係協會（CFR）會談近兩小時，由石可為（David Sacks）擔任主持人及引言人。圖／僑胞提供
盧秀燕美國時間3月16日在紐約與美國外交關係協會（CFR）會談近兩小時，由石可為（David Sacks）擔任主持人及引言人。圖／僑胞提供

外交政策 能源政策 盧秀燕 薄瑞光 美國在台協會

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