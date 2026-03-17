今抵華府…盧秀燕進訪美「深水區」 與美政界談軍購、關稅

台中市長盧秀燕美東時間十七、十八日造訪華盛頓地區，將拜會美國眾議院議員，正式進入訪美行的「深水區」。據了解，盧秀燕將與美國政界當面交流，重頭戲行程多安排在華盛頓政經中心，美方將視盧秀燕為可能的國民黨總統候選人，預料將觸及軍購、台美關稅等敏感議題；盧出訪前已在台聽取各界對軍購、台美關稅等民意，將透過管道向美方表達「台灣的聲音」。

盧秀燕十四日晚與紐約僑界餐敘，近五百名僑胞出席，現場國旗飛揚，高唱「愛拚才會贏」、「中華民國頌」。盧表示，「中華民國是我們的國，台灣是我們的家」，民主自由是台灣最珍視的價值，盼僑胞與家鄉心手相連，讓中華民國淵源流長。

盧秀燕說，紐約與台中有極強的產業與文化連結，珍珠奶茶發源地是台中，如今在紐約街頭大排長龍，鼎泰豐在紐約時代廣場的店面更是全美獲利第一。台積電在台中持續擴廠興建先進製程，台灣最大的外資美商美光，其全球最大的投資基地也在台中；透過半導體晶片，讓台中產業與紐約的金融、經濟緊密連結。

相較於盧秀燕訪美訴求「中華民國是我們的國，台灣是我們的家」；賴清德總統日前表示，國民黨來台後對待台灣人民「比殖民台灣的日本還差」，爭議持續延燒。無黨籍原民立委高金素梅說，賴總統如此冷血評論是對歷史的無知，更是對日本人所殺掉的原住民族先輩的不敬和汙辱。有網友發現，總統府官網已將賴總統爭議言論悄悄「校正回歸」，台北市長蔣萬安昨回酸，中華民國總統的一言一行都應以團結社會為念，小編就不必事後一再修改。