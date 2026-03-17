日華懇會長：「台灣有事」言論 高市早苗不必退讓

賴清德總統昨接見日本「日華懇」會長古屋圭司訪團時表示，面對威權勢力擴張，台灣將持續強化自我防衛能力。古屋圭司說，去年日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後，引發中國強烈反彈並對日施壓，但高市的發言是延續日本政府既有立場，沒有任何問題，也不必對中國的壓力作出讓步。

古屋圭司也建議，日本自衛隊、台灣軍隊及美國的軍樂隊舉行文化交流，中國無權干預。古屋透露，他昨會見賴總統時，賴總統也承諾將設立窗口，實現相關台美日交流；他拜會美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言，谷立言也樂見其成。

外交部及亞洲交流基金會合辦的玉山論壇昨登場，賴總統以全英文致詞說，台海和平穩定是世界安全繁榮必要元素，地緣政治快速變化、非傳統威脅及灰色地帶侵擾加劇，台灣有決心維護區域和平穩定，靠實力求得和平；台灣要加速建構不對稱戰力，也大力提升全社會防衛韌性，因應各種威脅與挑戰。

針對中國對台「混合戰」逐年加劇，古屋圭司表示，這是要引起台灣公民社會恐慌並加以分化，企圖讓台灣自我毀滅，不應允許任何片面改變現狀的企圖，也永遠不能允許台灣變局發生；日本決心保護台灣、台灣的民主及台海和平穩定。

古屋圭司說，參與玉山論壇前，有針對講稿內容與日本內閣官房長官木原稔等政府成員溝通，他先前也看了許多高市早苗在國會答詢內容，他這次演講稿也反映出高市的看法。