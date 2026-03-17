聽新聞
0:00 / 0:00

日華懇會長：「台灣有事」言論 高市早苗不必退讓

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
賴清德總統（左）昨接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司（右）訪問團。 圖／總統府提供
賴清德總統（左）昨接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司（右）訪問團。 圖／總統府提供

賴清德總統昨接見日本日華懇」會長古屋圭司訪團時表示，面對威權勢力擴張，台灣將持續強化自我防衛能力。古屋圭司說，去年日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後，引發中國強烈反彈並對日施壓，但高市的發言是延續日本政府既有立場，沒有任何問題，也不必對中國的壓力作出讓步。

古屋圭司也建議，日本自衛隊、台灣軍隊及美國的軍樂隊舉行文化交流，中國無權干預。古屋透露，他昨會見賴總統時，賴總統也承諾將設立窗口，實現相關台美日交流；他拜會美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言，谷立言也樂見其成。

外交部及亞洲交流基金會合辦的玉山論壇昨登場，賴總統以全英文致詞說，台海和平穩定是世界安全繁榮必要元素，地緣政治快速變化、非傳統威脅及灰色地帶侵擾加劇，台灣有決心維護區域和平穩定，靠實力求得和平；台灣要加速建構不對稱戰力，也大力提升全社會防衛韌性，因應各種威脅與挑戰。

針對中國對台「混合戰」逐年加劇，古屋圭司表示，這是要引起台灣公民社會恐慌並加以分化，企圖讓台灣自我毀滅，不應允許任何片面改變現狀的企圖，也永遠不能允許台灣變局發生；日本決心保護台灣、台灣的民主及台海和平穩定。

古屋圭司說，參與玉山論壇前，有針對講稿內容與日本內閣官房長官木原稔等政府成員溝通，他先前也看了許多高市早苗在國會答詢內容，他這次演講稿也反映出高市的看法。

台灣有事 高市早苗 玉山論壇 日華懇 古屋圭司 谷立言 台灣 不對稱戰力 日本 中國

延伸閱讀

高市「台灣有事」引陸反彈 古屋圭司：延續日本既有立場不必讓步

卓榮泰赴日觀賞WBC 古屋圭司：日本政府沒有介入

波蘭前總統華勒沙：和平比動武更有效　武力不是解方

賴總統：拓展多元市場 投資中國剩3.75%刷新低、投資歐盟成長650%

相關新聞

卓揆赴日租車公司「永久歇業」 徐巧芯也好奇：有看過大成公司嗎？

行政院長卓榮泰包機爭議持續延燒，有網友指卓揆開收據的租車公司根本已經「永久歇業」。國民黨前副發言人陳暉於社群發文質疑，包車的「大成國際商事」租完車後就永久歇業？國民黨立委徐巧芯也留言：「你在日本有看到那家什麼大成公司嗎？」

獨／盧秀燕會晤美外交智庫CFR近兩小時 薄瑞光高規接待

台中市長盧秀燕訪美行，昨受到美方高規格接待。美國時間3月16日，盧秀燕在曼哈頓與美國在台協會AIT前主席薄瑞光及美國外交關係協會（CFR）進行會談，交流時間近兩小時，針對國家安全、能源政策及民生產業等議題廣泛討論。據了解，盧秀燕在會中強調台美為堅定盟友，盼透過交流增進彼此理解，打破外界所謂「疑美論。」

【即時短評】如此雙標！國安會準諮委可赴陸交流 陸配立委被百般刁難

民眾黨立委李貞秀周一首度在內政委員會質詢，就吃閉門羹。從行政院拒絕依法編列預算、不副署立法院三讀通過的法律案，再到行政部門拒絕接受民選立委質詢，台灣的民主正走向「行政獨裁」，但法律認定真的是行政部門說了算？

官員不回應李貞秀質詢引爭議 廖先翔：會維護立委應有責任及義務

行政部門官員今天列席內政委員會時，面對民眾黨立委李貞秀的質詢拒絕備詢，面對問題也不回應，引發爭議。國民黨籍內政委員會召委廖先翔表示，召委無法強制官員到底要不要上台；若待他輪值召委，他會維護立委應有的責任及義務。

內政委員會初登板正面對決劉世芳 李貞秀：立委該做的事都會按部就班

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，明天將登上內政委員會質詢舞台，首次與內政部長劉世芳正面對決。李貞秀表示，自己將在內政委員會關注民生議題，包括居住正義、社會住宅等政策面向，身為一個立委該做的事情，她都會按部就班加以進行，她還說，目前對內政部的索資，回覆資料多是敷衍交差，盼其他部會尊重立法院。

日華懇會長：「台灣有事」言論 高市早苗不必退讓

賴清德總統昨接見日本「日華懇」會長古屋圭司訪團時表示，面對威權勢力擴張，台灣將持續強化自我防衛能力。古屋圭司說，去年日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後，引發中國強烈反彈並對日施壓，但高市的發言是延續日本政府既有立場，沒有任何問題，也不必對中國的壓力作出讓步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。