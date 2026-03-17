華勒沙：台灣可引領中華民族統一

外交部和台灣亞洲交流基金會合辦的玉山論壇昨天登場，與會的諾貝爾和平獎得主、波蘭前總統華勒沙表示，在當前新的局勢下，中華民族必須統一團結；但不是遵循共產黨的規則，台灣在經濟與民主的表現都非常出色，應由台灣引領中華民族的統一。

華勒沙一九七○年代起參與反共罷工活動，並在一九八○年波蘭團結工聯成立後領導團結工聯運動，爭取波蘭擺脫共產專制，邁向民主化。隨後於一九八三年獲諾貝爾和平獎，一九九○年當選波蘭總統。

華勒沙昨在論壇表示，二戰後分化成美國與蘇聯對立的兩極化格局，但新的世界秩序，中國、俄羅斯與美國等三個大國正爭取領導這個世界；如果俄羅斯贏得了烏克蘭戰爭，將會試圖成為世界的領導者。

華勒沙說，在必須討論世界新秩序的特殊時刻，中華民族必須統一，但統一必須遵循其他的規則，因此他向所有華人喊話，台灣已向世界證明，台灣在經濟與政治方面有好的解方與模範，應由台灣領導中華民族的統一；他身為有過革命經驗的人，深信台灣的解方與自由會勝利。

華勒沙表示，世界可以藉由討論找到好的解方，無論遇到何種問題，都應以和平方案解決；以武力、脅迫為手段必會失敗，從長遠來看，武力是不划算的，共產主義的解決方案也會失敗。

斐濟前總統喬馬漢表示，在全球衝突時代，歐洲和中東武裝衝突，衝擊全球經濟及國家發展，凸顯台灣新南向政策至關重要。

菲律賓前副總統羅貝多說，形塑世界的動盪事件不再緩慢或遙遠，而是全速到大家門前，全方位且跨國境影響供應鏈、經濟等集體生活；民主國家能否以共享價值，形塑區域秩序及應對各項挑戰，還需民主治理的落實，這是民主社群的工作，團結就能建構共同韌性。

台灣迄今未能加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），ＣＰＴＰＰ最新成員國英國前貿易大臣佛克斯表示，ＣＰＴＰＰ應對符合資格者保持開放，作為制衡中國的組織，不應讓中國影響入會權。