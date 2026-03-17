陽光行動／攔截病變 專家：LDCT值得投資

肺癌篩檢推動逾四年，中研院院士、台大前校長楊泮池表示，過去追蹤有肺癌家族史者，若有一名以上直系親屬患肺癌，十年內有發生肺癌機會為百分之四點五，若兩名以上直系親屬患肺癌，風險可達百分之七以上，家族史被視為肺癌重要風險因子。家族史納低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ）篩檢確實有使我國肺癌「期別前移」的成效。

家族病史 肺癌重要風險之一

對於肺癌篩檢納入家族史，國泰醫院呼吸胸腔科教授蔡俊明說，臨床醫師的看法與公衛學者不盡相同。臨床醫師面對的是患者一被診斷就是第四期的衝擊，且許多肺癌一發生發展速度極快，若早期發現並切除，能大幅降低日後癌變風險。家族史與肺癌的關係還需更多研究，但亞裔女性肺癌機率高於其他族群，能提早攔截病變，仍是值得的投資。

「以低劑量電腦斷層掃描篩檢台灣不吸菸肺癌高危險群之研究」，是將家族史納入肺癌篩檢條件的關鍵論文。楊泮池說，當初啟動研究，主要是台灣的肺癌患者與歐美型態不同，約三分之二為從未吸菸者，女性比率明顯偏高，但台灣女性吸菸率僅百分之三至五，顯示以吸菸解釋台灣肺癌的流行率並不完整。

楊泮池說，推動肺癌篩檢前，一一○年全國肺癌患者中約百分之六十四為第二期以上，統計至一一三年六月的資料顯示，經篩檢發現肺癌集中於早期，約百分之七十四為第零至第一期，第二期以上降至約百分之十七，顯示篩檢可使肺癌診斷期別「前移」。

分析不同族群，有肺癌家族史的患者第二期以上的占比約百分之十，重度吸菸者族群第二期以上則是百分之卅四，相較過去未篩檢時的百分之六十四都大幅下降，顯示篩檢已讓我國肺癌的期別有前移的效應，該結果顯示，未來可望降低約百分之五十三的肺癌死亡風險。

楊泮池說，目前已知內在基因變異和外在環境致癌物是不吸菸肺癌的風險，特別是家族史，可能是相類似的基因和環境暴露，增加罹患肺癌的風險。至今雖無法明確得知家族史中，哪個基因最會增加肺癌發生機率，但從篩檢結果來看，證明肺癌的發生與家族史有關。

至於公費篩檢帶動許多民眾自費篩檢ＬＤＣＴ，被質疑篩愈多，過度診斷的機率愈高，找出的肺部腫瘤可能是「惰性癌症」，即生長緩慢、甚至終其一生不會危及生命的腫瘤，因篩檢導致不必要的手術與醫療處置。

零期癌症 楊泮池：就是確診

楊泮池說，無論是零期還是一期，只要是癌症就是確診，不該稱之「過度診斷」，目前醫學上無法預測任何期別的癌症發展速度，有些十年才癌變，但有些在幾個月內就從零期轉為第四期，沒有一位醫師敢拿患者的健康去賭。事實上，更多患者在ＬＤＣＴ的篩檢中，獲得最佳的照顧，甚至救了一整家的命。

美國臨床腫瘤醫學會近年都邀請楊泮池分享台灣經驗，新加坡和加拿大也計畫跟進，把家族史納入肺癌篩檢條件。他認為，肺癌篩檢邁入第五年，任何癌篩短期內都難以看見完整答案，公費篩檢的成效還需再觀察。