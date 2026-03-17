陽光行動／憂罹癌遺傳 他讓兩兒先篩再說

五十二歲黃先生為晚期肺癌患者，身為高階公務人員，機關每年提供健檢，一一三年八月接受胸部X光，影像顯示肺部乾淨，十月起久咳不癒，期間多次至診所就醫，十二月中旬至某區域醫院照電腦斷層，在看到牆上發亮的影像報告時，整個人呆住，左肺葉竟有顆八公分大小腫瘤，有如一顆大綠棗。

一一四年一月至台大就醫，切片檢驗證實為少見的雙基因型別肺癌，驗出肺腺癌、小細胞肺癌。在醫師評估下，持續服用「泰格莎」標靶藥物，半年後腫瘤縮至兩公分，八月接受外科手術，順利切除腫瘤。術後四次化療，讓他心力交瘁。

原以為告一段落，但去年底電腦斷層顯示，右邊肺葉竟冒出一顆一點四公分的腫瘤，次世代基因定序篩檢顯示，屬於非小細胞肺癌，且已轉移至淋巴。這宛如晴天霹靂。此外，還有一個急需解決的困境，依照現行健保規定，用藥後復發，要再申請給付「泰格莎」，機率極低。

若無健保給付，一顆「泰格莎」藥費三八○○元，每天一顆，一年約需一四○萬元，已高於黃先生年薪，不吃不喝也無法支付一年用藥費用，更何況兒子、女兒仍在念大學，開銷不小。

一想到自身病情及家裡經濟拮据，黃先生常陷入極度憂鬱情緒，平常只要看到「癌症」、「死亡」等字句，就心情低落，甚至不自覺地流著淚，想著自己這一生安分守己，怎麼會遭此劫難。

黃先生說，自己不菸不酒，很少下廚、焚香，家住新店，往返台北上下班，空氣品質不差，生活規律，沒想過竟會罹患晚期肺癌。回想家族史，才憶起父親肺炎住院時，高階影像檢查曾發現腫瘤陰影，當時未進一步切片化驗。

擔心自己罹癌悲劇，也發生在孩子身上，為此，他於今年初花一萬多元，安排兩個孩子接受LDCT，得知報告正常，並無肺結節時，終於鬆一口氣。

因頭痛，認知功能變差，王家大姊輾轉就醫，原以為偏頭痛或停經所致，不料，一○七年至醫學中心就醫，腦部影像檢查異常，腦部有來自肺部的腫瘤轉移，為肺癌第四期。一發現就是第四期，王家人被嚇到，自費接受「低劑量電腦斷層檢查」，均發現肺結節，盡管小於○點八公分，醫師認為無須開刀，但肺裡有如裝上「不定時炸彈」，讓人提心吊膽，就怕哪天引爆成癌。