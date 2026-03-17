陽光行動／精準手術…減少白挨刀 擬AI輔助決策

ＬＤＣＴ被認為是有效篩檢肺癌的利器，但也診斷出許多肺結節案例，對於體內出現可能轉變為癌細胞的組織，到底該不該手術取出，成為許多接受篩檢者的難題。健保署擬發展ＡＩ辨識系統將作為給付審查平台，以及各醫院自主管理工具，如果評估不應動刀且檢驗報告為良性，將予以核刪，也提醒醫師術前評估更為謹慎，減少非必要手術。

健保署統計國內醫院執行肺結節切除手術切片結果，台大等四家醫院的術後切片惡性率在七成以上，但部分醫院肺結節組織切片惡性率不到五成，甚至低於四成。

健保署去年底發文給台大等四家醫院，希望收集臨床意見，修正AI辨識系統，之後回饋至醫療端。

在健保ＡＩ辨識系統發展完備前，胸腔外科醫學會理事長趙盈凱說，醫界目前共識是小於○點六公分的肺結節不必手術，但結節若變大，像最初發現時○點四公分，後續長大至○點六公分，仍須手術切除。胸腔暨重症加護醫學會理事長、新光醫院臨床研究中心主任陳育民說，肺癌篩檢並非問題，關鍵在於後續判讀、追蹤與處置等。

不過，患者對於體內有結節，即使醫師建議不需要手術，也可能四處尋求第二或第三意見，積極要求手術，趙盈凱呼籲，醫界對此應該「自律」，堅守共識。

國泰綜合醫院呼吸胸腔科兼任主治醫師、台北榮總腫瘤醫學部顧問蔡俊明表示，肺癌篩檢後續處理，部分醫師肺結節手術良性率高，需要同儕評比。避免高偽陽性及過度診斷，對相關醫療人員應要求經專科訓練，並要求醫院以特別門診或肺癌團隊會診，避免浮濫開刀。

健保署為提升肺結節手術精準度，拉高術後切片惡性率，積極發展生成式AI人工智慧辨識系統，健保署組長黃育文表示，第一階段希望該系統精準度可至百分之九十五，也就是人工智慧辨識與病理科醫師報告的一致性達九成五，除了節省判讀時間，減少醫事人力，更希望在生成式AI的輔助下，大幅減少「不該切、卻被切」肺結節案例。

台大醫院外科部主任陳晉興表示，外科團隊自律甚嚴，去年所有主治醫師肺結節手術整體惡性率達七成五，術前評估相對精準，盡量不要讓病患白挨一刀。至於手術惡性比率比較低的同仁，則給予口頭告誡，提醒下刀之前，應更謹慎。

黃育文表示，未來這套生成式AI辨識系統穩定成熟後，將作為給付前的審查平台，以及各醫院自主管理的工具。例如，透過立意抽審，發現某些醫師幫不應動刀的肺結節患者做了手術，且檢驗報告為良性，就予以核刪。

黃育文說，透過中央指令系統，該系統將找出切片惡性率偏低的醫院、醫師，給予適時「提醒」，希望術前評估更為謹慎。