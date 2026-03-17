卓揆赴日 古屋圭司：日政府、日華懇未介入

行政院長卓榮泰「自費包機」赴日爭議延燒，有網友指卓揆出示收據在日租車的「大成國際商事」根本已經「永久歇業」，引發各界質疑；國民黨立委徐巧芯也好奇：「在日本真的有看到那家什麼大成公司嗎？」但對於這項質疑，行政院至截稿前未做出回應。

日本日華議員懇談會會長古屋圭司昨天表示，卓榮泰是以私人形式訪日，日本政府沒有介入，日華懇也沒有協助；他認為卓可能是「棒球鐵粉」，才會赴日觀賽。

古屋圭司昨應邀參加外交部與亞洲交流基金會合辦的第九屆玉山論壇，隨後在場邊舉行記者會。針對卓榮泰赴日觀賞世界棒球經典賽（ＷＢＣ），古屋圭司表示，據他了解，這是卓榮泰的私人行程，日本政府與日華懇都沒有介入。他也表示，對台灣無法通過Ｃ組預賽感到可惜，但是卓榮泰能現場看到比賽，對卓來說應該是件好事。

有關日本國內對於卓榮泰訪日的討論，以及是否支持台灣政要以私人行程為由訪問日本，古屋圭司表示，日本與台灣都是民主社會，尊重每個人的人權與言論自由。

至於卓揆上周出示「包機單據」釋疑，外界仍提出諸多疑點。藥師林士峰近日於社群發文質疑，大成國際商事在網路地圖上顯示「永久歇業」，不曉得跟卓榮泰開收據的公司是不是同一間？國民黨前副發言人陳暉昨也在社群發文批評，卓榮泰過去在擔任總統府副秘書長時，就秀過假發票，現在終於知道要先裝進牛皮紙袋，之後再慢慢公開。

陳暉說，卓榮泰包機流程有多點令人質疑，其中包車的「大成國際商事」租完車就永久歇業？徐巧芯也於陳暉貼文底下留言：「你在日本有看到那家什麼大成公司嗎？」吸引眾多網友按讚。對於這項質疑，行政院至截稿前未做出回應。

陳暉還整理多項疑點：第一，行程三月七日出發，卻在三月九日匯款；第二，包機價格大優惠，是給方便？還是有違法疑慮？第三，卓榮泰明明說私人行程，日方也說沒有見到任何官員，卻有一堆支持者「腦補」私下有見日本首相高市早苗；第四，私人行程卻能由松指部進出，是否有公器私用嫌疑？