馬英九基金會 戴遐齡接執行長

馬英九文教基金會人事異動，董事長馬英九昨天發布聲明，聘請馬英九基金會前任董事、台北市立大學教授戴遐齡擔任執行長。前執行長蕭旭岑與前員工王光慈，今年二月底已離職交接，未來兩人的個人言論及行為，均不代表馬英九與基金會立場。

聲明指出，戴遐齡人品端正，操守清廉，曾任台北市立大學校長、行政院體委會主委等職務，其才能卓越、學術交流及行政管理經驗豐富。

聲明提到，蕭旭岑及王光慈均已於今年二月底完成離職交接手續，未來蕭旭岑及王光慈兩人的個人言論及行為，均不能代表馬英九基金會及馬英九的立場。

蕭旭岑表示，他接任國民黨副主席後，黨務繁忙，原本就要免兼基金會，全力協助黨主席鄭麗文。同時，他也表示，感謝馬前總統的栽培，他永遠感念。王光慈則暫未回應。

此外，鄭麗文計畫上半年訪陸，外界持續關注「鄭習會」時間點。蕭旭岑昨接受廣播專訪時表示，目前仍沒有消息可報告。不過，他也說，無論是川習會或鄭習會，都對兩岸與世界和平發揮定錨作用。蕭旭岑指出，上半年為兩岸和平定錨，讓台海比荷莫茲海峽安全後；下半年進入選戰旺季，各縣市關注的議題將以民生經濟為主流，兩岸關係就能退到二線，因此，參選的黨內同志大可不必擔心，下半年地方選舉主軸一定是回歸民生經濟。