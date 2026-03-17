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新聞眼／朕即法律 綠大搞行政獨裁

聯合報／ 本報記者林銘翰林河名
立法院內政委員會昨邀內政部長劉世芳報告業務概況，劉世芳（中）拒絕接受李貞秀質詢，全程不發一語。記者曾原信／攝影
立法院內政委員會昨邀內政部長劉世芳報告業務概況，劉世芳（中）拒絕接受李貞秀質詢，全程不發一語。記者曾原信／攝影

民眾黨立委李貞秀昨天首度在內政委員會質詢，就吃閉門羹。從行政院拒絕依法編列預算、不副署立法院三讀通過的法律案，再到行政部門拒絕接受民選立委質詢，台灣的民主正走向「行政獨裁」，但法律認定真的是行政部門說了算？

針對陸配立委李貞秀的國籍爭議，立法院長韓國瑜上周為此召集黨團協商，因朝野無共識，韓最後裁示：在相關事證查明、司法最終判決確定以前，應該尊重李貞秀立委身分及相關職權。

儘管綠營或其支持者對李貞秀的國籍另有看法，但在中選會公告李貞秀當選不分區立委、李並已宣誓就任之後，除非有立法院的解職處分或相關司法裁判推翻前項資格認定，否則，李貞秀立委身分及職權應受尊重及保障，這也是法治國的基本道理。

然而，當今的民進黨政府，嘴巴宣稱「民主」，實際上卻充斥「朕即法律」的反民主作為。對於不合己意的立法，原本還會透過行政院覆議，不成之後再聲請大法官釋憲；如今變本加厲，不依法編列預算，甚至「不副署」法律案，連覆議、聲請釋憲的憲法程序都免了。

再如李貞秀案，縱使其立委資格有疑慮，但未經有權機關審定、裁判，僅憑行政首長的個人意志，就可直接無視其身分、職權，這難道不是「行政獨裁」？且立法院為合議制機關，上周韓國瑜召集黨團協商，劉世芳也是受邀官員之一，悍然拒絕接受國會議長裁示結論，這難道不是「藐視國會」？

劉世芳那句「台灣是有國安法的地方」，更是令人啼笑皆非。若果如此，在李貞秀未被起訴、定罪之前，政府可以擺出這樣倨傲的態度嗎？就算行政部門質疑李貞秀違反國籍法、兩岸人民關係條例有其道理，大可提出當選無效之訴；但行政院、內政部皆非有權提起訴訟的機關，又不願遵守法律程序，只能對李貞秀以粗暴的羞辱方式，獲取政治意識形態勝利的快慰？

綠營官員羞辱的，其實不是李貞秀，而是踐踏「民主進步」，斷送法治國、重回叢林法則，以及對新住民權利保障的自我破毀。

國安會準諮委可以赴陸交流，陸配立委卻要被百般刁難，在在的雙標，人民都看在眼裡。

民眾黨 國安會 劉世芳 李貞秀

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