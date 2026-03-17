拒李貞秀索資？內政部曾以電郵回函

民眾黨陸配立委李貞秀因國籍爭議，行政部門表態拒絕提供相關索資；據了解，李曾向內政部索取社宅相關資料仍有獲得回函，只是透過電子郵件形式，而非正式回函。內政部說明，對於「民眾」詢問資料，依法辦理，但該案不符申請規定，因此未正式回覆。

行政院長卓榮泰昨被問及，是否支持內政部長劉世芳不接受李貞秀質詢？卓榮泰未置可否，僅回答「一切都依法辦理」。

李貞秀身陷雙重國籍與參選資格爭議，本報掌握，在行政院長卓榮泰下令各部會不提供資料前，李貞秀就有向內政部索取社宅相關資料。部會仍有回函，只是以電子郵件形式，而非正式公文回函；內容也是一些公開網站可尋得的數據，不過仍可視為提供資料。

相關人士指出，因公務機關基於新民意及監督權，依規定必須回函立委索資，卻因為李貞秀立委資格未定，因此，只能採取模糊做法。

據了解，李貞秀近期曾以傳真、致電等方式詢問內政部相關資料，但幾乎都未回應，僅一次獲電子郵件回覆，且回覆都以網站有公開數據、或網站連結為主。一名知情人士強調，「嚴格來說，這不代表內政部立場」。

內政部表示，該案是於今年二月十二日時，李貞秀女士的助理多次致電內政部、統計處以及國土署詢問空餘屋相關統計資訊，內政部因此以電子郵件告知「該民眾」所詢資料已公開於網站。自二月廿六日後，已請各單位在李貞秀合法資格尚未確認之前，一律不提供任何資料。

內政部表示，對於民眾詢問資料，內政部皆依「政府資訊公開法」、「檔案法」相關規定辦理，但是該案不符申請規定，因此未正式回覆。