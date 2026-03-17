三邀備詢 劉世芳拒上台 李貞秀對空氣質詢

民眾黨立委李貞秀昨天首度在立法院內政委員會質詢，列席的內政部長劉世芳等官員因李貞秀的國籍爭議拒絕備詢。李貞秀不滿地表示，這些吃台灣米、喝台灣水長大的民進黨高官，「請記得你們是中華民國的內政部長，不是民進黨的內政部長；你們的薪水也是中華民國所有納稅人的薪水，而不是民進黨發給你們薪水，也不是你們的台灣國發給你薪水，請尊重中華民國憲法」。

劉世芳接受其他立委質詢時說，公務人員依法行政、必須對國家忠誠，「對於李貞秀女士的索資、質詢或提供相關資料，內政部礙難照辦」。對於李貞秀邀請上台備詢，劉世芳未予回應，堅持坐在椅子上，未前往備詢台。面對無人的備詢台，李貞秀不滿嗆聲說，「我是中華民國立法委員，接下來也要叫劉世芳『女士』」。

立法院內政委員會昨邀劉世芳報告業務概況，輪值召委為民進黨立委李柏毅。劉世芳會前受訪時說，台灣是自由民主跟法治的社會，遵守法律是政府官員的基本守則，李貞秀擔任立委的身分仍有疑慮，「我一定不會知法犯法」。她還說，台灣是有國安法的地方，包括刑法、兩岸人民關係條例、國家安全法、國家機密保護法及反滲透法，都有要求政府官員審慎處理機密文件及公文書，遵照內政委員會主席裁示辦理，一切以尊重法律為前提。

輪到李貞秀質詢前，李柏毅率先起身表示，立法院長韓國瑜上周召集協商，內政委員會尊重「李貞秀女士」上台發言，然而行政院先前也清楚表明立場，內政委員會也尊重行政院不必回應。

民眾黨立委李貞秀（圖）昨天首次出席立法院內政委員會質詢，列席的內政部長劉世芳等官員拒不上台接受李貞秀質詢。記者曾原信／攝影

李貞秀三度邀請劉世芳上台備詢，李柏毅也數度重申尊重行政部門，「行政官員可以不必詢答，而且可以不必提供資料」；李貞秀則反批內政部不顧民生、只想進行政治鬥爭，民進黨根本不關心居住正義。李貞秀發言時，甚至一度要求質詢時間暫停，自己願意等劉世芳上台備詢。

李貞秀表示，內政部代表行政部門列席備詢，劉世芳就有義務接受立委質詢。議事主席李柏毅說，行政與立法互相尊重，內政委員會尊重行政院，行政官員可不用上台，「其實委員會也都會遇到，我們尊重李貞秀女士發言」。但不僅劉世芳不上台，李貞秀隨後邀請國土署長蔡長展、住都中心董事長花敬群等人備詢皆未果。

李貞秀結束發言以後，李柏毅再度裁示，針對「民眾」提問有不正確的地方，內政部可以在休息時間做出解釋。民眾黨團副總召王安祥、民眾黨立委洪毓祥則上前要求尊重李貞秀質詢權。

接續上台質詢的國民黨立委丁學忠表示，「我們還是希望要有包容的心，政府真的要有多元化社會的理想」。李柏毅會後則在臉書發文表示，韓國瑜宣告尊重李貞秀就職，但是法律問題不能靠協商解決。不過，國民黨籍召委廖先翔表示，待自己輪值召委，他會維護立委應有的責任及義務。

國安會準諮委 林志潔被爆紅色履歷

記者周佑政／台北報導

曾代表民進黨參選立委的陽明交通大學教授林志潔，將出任國安會諮詢委員。但有網友爆料，林志潔曾在中國上海交通大學高掛「研究員」頭銜。曾獲賴總統提名為大法官的台大教授劉靜怡昨分享該貼文表示，「這實在太好笑了，這到底什麼華麗轉身啊？」所謂國安法制，應是有包括人員背景安全查核在內吧？還是特定人就有不受查核或隨便查核亂掰一通的特權？「還是要當國安會和對岸的地下溝通管道？」

林志潔回應，上海交大與我國交大原本就有學術往來，她均向學校報告過，類似的「認知戰」，需要大家能對訊息真偽有所分辨。