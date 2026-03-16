范雲率「為下一代而戰連線」拚全照顧　4面向11大優先法案曝光

民進黨立委范雲召集逾10立委成立的「為下一代而戰連線」，今日召開11大優先法案記者會，將以照顧下一代、職場爸媽、社會正義與台灣未來為精神，推動包括就業保險法、社會救助法、不義遺址條例、國防特別條例等11大優先法案，為下一代打造更好的未來。

為下一代而戰連線成員包括范雲、黃捷、張雅琳、陳培瑜、林月琴、吳思瑤、郭昱晴、羅美玲、沈伯洋、伍麗華、林宜瑾等人，橫跨5個委員會，眾人今在記者會上共同澆花灌溉11項法案，象徵讓法案在國會成長茁壯，進而可以澆灌全臺灣的需要，並為下一代打造更好的未來。

范雲指出，此次優先法案分別為「照顧蠟燭兩頭燒爸媽」的就業保險法、性別平等工作法，推動育嬰留停雙親請滿半年加發一個月津貼、勞工家庭照顧假比照公務員有薪。「照顧下一代」的兒少權法、教育人員任用條例、兒童托育服務法，推動兒童工作證制度及處理不適任教師問題。

范雲接續提到，關於照顧社會正義，將推動刑法第80條、社會救助法、障權法、不義遺址條例，促性侵未成年追訴期自成年起算，消除（中）低收入戶過於嚴苛的門檻，提高障礙者自立生活與個人助理的資源與支持，強化不義遺址的研究量能，推動轉型正義工程。

她提及，照顧台灣未來方面，包含1.25兆強軍條例、立委赴中法案，建構臺灣自身軟硬體安全體系，從打造臺灣之盾、非紅供應鏈，到要求民選公職人員赴中應公開揭露等。