卓揆赴日租車公司「永久歇業」 徐巧芯也好奇：有看過大成公司嗎？

行政院長卓榮泰包機爭議持續延燒，有網友指卓揆開收據的租車公司根本已經「永久歇業」。國民黨前副發言人陳暉於社群發文質疑，包車的「大成國際商事」租完車後就永久歇業？國民黨立委徐巧芯也留言：「你在日本有看到那家什麼大成公司嗎？」

藥師林士峰近日於社群發文質疑，大成國際商事在網路地圖上顯示「永久歇業」，不曉得跟卓榮泰開收據的公司是不是同一間？陳暉批評，卓榮泰過去在擔任總統府副秘書長時，就秀過假發票，現在終於知道要先裝進牛皮紙袋，之後再慢慢公開。

陳暉質疑，卓榮泰包機流程有多點令人質疑：第一，行程3月7日出發，3月9日匯款；第二，包車的「大成國際商事」租完車後就永久歇業？是什麼柯南體質嗎？第三，包機價格大優惠，是給方便？還是有違法疑慮？第四，卓榮泰明說私人行程，日方也說沒有見到任何官員，卻有一堆支持者腦補，狂洗私下有見日本首相高市早苗；第五，私人行程卻能由松指部進出，是否有公器私用嫌疑？

徐巧芯也於陳暉貼文底下留言：「你在日本有看到那家什麼大成公司嗎？」