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蕭副總統：台灣三大優勢深化國際合作 共促區域安全

中央社／ 台北16日電

副總統蕭美琴今天說，台灣將以價值、韌性與科技三大優勢與國際社會深化合作，包括堅守自由民主價值、推動全社會防衛韌性，及發揮半導體與科技實力，與國際夥伴共同打造可信賴的供應鏈，促進區域的自由與安全。

蕭副總統今天出席「2026年玉山論壇－印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」午宴，她致詞表示，現在正處於一個複雜、不確定且動盪不安的國際環境。過去數十年，做為全球交流基礎的後冷戰和平紅利與貿易規則，如今正遭到破壞。烏克蘭與中東的衝突持續影響全球穩定與能源安全。

她說，隨著各國重新審視供應鏈、關稅與經濟安全議題，全球貿易流向也正在重塑中。與此同時，人工智慧等技術的快速進步，正深刻改變經濟競爭力與國家安全的定義。

副總統說，台灣是一個充滿活力的民主國家，建立在自由、法治與開放的公民參與之上。體制運作透明、媒體享有自由，公民社會更在公共生活扮演積極角色；這些原則形塑了台灣與世界往來的方式，也讓台灣成為重視開放、問責與和平合作國家的可靠夥伴。

蕭副總統表示，台灣面對頻繁的地震與颱風等天然災害。長期以來，台灣建立了強韌的防災準備、緊急應變與快速復原體系。這些經驗強化政府機關、在地社區與公民社會間的協作，使台灣在危機發生時能迅速應變。在國際韌性合作中，台灣既是貢獻者也是受益者。以日本為例，在面對天然災害時，台日總是第一時間互助，並在過程中強化雙方的夥伴關係。

她說，當前的韌性已超越了天然災害的範疇，更包含社會應對複雜安全挑戰、經濟衝擊，以及網路與資訊威脅的能力。對此，總統賴清德提出「全社會防衛韌性」倡議，其核心理念在於，國家韌性不能僅依賴軍事力量，更需要全社會的準備與參與；在動盪的世界中，韌性不僅是國家的優先要務，更是區域日益共同關注的課題。

副總統表示，台灣在全球科技生態系扮演核心角色，台灣半導體產業與先進製造能力，支撐全球消費性電子產品、汽車與新興人工智慧系統產業的發展。隨著人工智慧更加融入全球經濟與安全環境，可依賴的科技供應鏈變得至關重要。台灣的科技實力不僅支持全球創新，更為供應鏈的穩定做出貢獻。

她說，展望未來，台灣與印太地區及全球夥伴在人工智慧發展、資安、數位基礎設施以及次世代通訊等領域，皆有深化合作的空間。

蕭副總統認為，台灣的價值、韌性與科技優勢，為國際夥伴關係奠定堅實基礎。價值建立信任、韌性強化穩定及安全、科技驅動創新與繁榮。台灣期待與區域夥伴繼續攜手合作，強化韌性、支持創新，共同促進一個自由且安全的區域。

蕭美琴 社會防衛韌性 烏克蘭 人工智慧 台灣價值

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