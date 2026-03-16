官員不回應李貞秀質詢引爭議 廖先翔：會維護立委應有責任及義務

行政部門官員今天列席內政委員會時，面對民眾黨立委李貞秀的質詢拒絕備詢，面對問題也不回應，引發爭議。國民黨籍內政委員會召委廖先翔表示，召委無法強制官員到底要不要上台；若待他輪值召委，他會維護立委應有的責任及義務。

民進黨籍內政委員會召委李柏毅，因宣告行政官員可不上台回覆民眾黨陸配立委李貞秀的質詢，遭白營立委包圍抗議。李柏毅在臉書指出，他尊重立法院長韓國瑜宣告應尊重李貞秀的就職，但也尊重行政院依法行政，不回應李貞秀詢答的立場。

廖先翔將於下周輪值召委，外界也關注到時候可能情況。廖先翔回應，目前還沒確定相關議程，一定有一天是公聽會，另外兩天還沒確定；他認為，沒有人能夠強制官員到底要不要上台，但是召委應維護並確保立委應有的責任及義務，這是召委的責任。