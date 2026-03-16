快訊

鴻海法說會／今年將配發7.2元現金股利 創掛牌來新高

以色列空襲德黑蘭機場 伊朗已故最高領袖哈米尼專機被毀

記憶體不死鳥！外資大買華邦電、南亞科 入列成交值前十

聽新聞
0:00 / 0:00

綠提11項優先法案「混雜政治」 藍白不見得全接受

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
綠委16日提出11項法案，攸關民生的這會期通過機會高，但轉型正義、軍購與兩岸相關的通過機會較小。（中央社示意圖）
綠委16日提出11項法案，攸關民生的這會期通過機會高，但轉型正義、軍購與兩岸相關的通過機會較小。（中央社示意圖）

【台灣醒報記者呂翔禾分析報導】

藍綠白拚民生法案，綠委范雲16日率10多位綠委，洋洋灑灑提出包括《就業保險法》、《性別平等工作法》、《兒少權法》、《兒童托育服務法》等11項優先法案，但因其中也有《不義遺址條例》、1.25兆《國防特別條例》與立委赴中納管法案，牽涉到兩岸、轉型正義與國防等敏感議題，藍白不見得會接受。

法案進入朝野協商

民進黨團公布的法案中，有些法案較無爭議，應可獲得藍白支持，包括優先法案以《就業保險法》、《性別平等工作法》，推動育嬰留停雙親請滿半年加發一個月津貼、勞工家庭照顧假比照公務員有薪；《兒少權法》、《教育人員任用條例》、《兒童托育服務法》，推動兒童工作證制度及處理不適任教師問題。

還有《刑法》第80條、《社會救助法》、《障權法》，促使性侵未成年追訴期自成年起算，消除（中）低收入戶過於嚴苛的門檻，提高障礙者自立生活與個人助理的資源與支持等法案，如《兒童托育服務法》已經進入朝野協商，在新會期都都有可能修法通過。

兒少法案朝野有共識

本會期還有《少事法》值得關注，雖然沒有在這11項優先法案內，但新北割頸案的受害者家屬，「孩想陪你長大聯盟」14日於立法院群賢樓外呼籲應盡速啟動修法，針對少年犯前科塗銷制度、重大暴力犯罪風險評估機制檢討，加強對受害者的保護。

國民黨立委徐巧芯當場承諾，《少事法》修法會是國民黨本會期的優先法案，民進黨立委吳琪銘、民眾黨立委陳昭姿也有參與活動，本會期有望朝野攜手通過。

涉政治法案難通過

不過，法案中例如《不義遺址條例》，強化不義遺址的研究量能，推動轉型正義工程。以及1.25兆的《國防特別條例》、管制立委赴中的法案，就很難通過。民進黨立委沈伯洋2月曾發文指出，藍白擋他的「立委赴中報備法案」已經800多次了，下個會期要通過也很難。

另外，《不義遺址條例》行政院在2024年7月就送到立法院，但至今尚未三讀通過，國民黨立委鄭天財的版本就主張，不義遺址不應僅侷限於中華民國接管台灣後的「威權統治時期」，應納入清代、日治殖民時期對原住民的迫害，認為這才是完整面對歷史，本會期有共識的機會也不高。

軍購很難維持1.25兆

除了行政院版的《國防特別條例》外，國民黨與民眾黨提出的黨版分別是3800億與4千億，與院版金額落差很大。外交國防委員會與院會在藍白佔多數下，即使最終《國防特別條例》有通過，但金額很難會是原本的1.25兆。

【更多精采內容，詳見

低收入戶 不適任教師 家庭照顧假 轉型正義 兒少權法

延伸閱讀

為下一代而戰 綠委聚焦4主軸推11大優先法案

制度檢討 少年前科 民團籲塗銷分級

優先審議法案 政院列出51案清單 財經11案聚焦

新聞分析／美方壓力下…軍購付委最後金額 國民黨+N版留伏筆

相關新聞

國安會準諮委竟有「紅色履歷」？林志潔：均有報備、有人見獵心喜抹黑

陽明交通大學教授林志潔將出任國安會諮詢委員，但有網友爆料，林志潔曾在中國上海交通大學高掛「研究員」頭銜。曾獲得賴總統提名為大法官的台大教授劉靜怡今分享該貼文，質疑國安法制應有人員背景安全查核，「還是要當國安會和對岸的地下溝通管道」。對此林志潔回應，上海交大與我國交大原本就有學術往來，她均向學校報告過，類似的「認知戰」，需要大家能對訊息真偽有所分辨。

卓榮泰赴日觀賞WBC 古屋圭司：日本政府沒有介入

行政院長卓榮泰包機赴日觀賞世界棒球經典賽（WBC）中華隊賽事，在國內政壇引發論戰。日本日華議員懇談會會長古屋圭司今天表示，卓榮泰是以私人形式訪日，日本政府沒有介入，日華懇也沒有協助，他認為卓可能是「棒球鐵粉」，才會赴日觀賽。

玉山論壇登場 諾貝爾和平獎得主華勒沙：台灣可引領中華民族的統一

外交部和台灣亞洲交流基金會合辦的玉山論壇今天登場，諾貝爾和平獎得主、波蘭前總統華勒沙（Lech Wałęsa）在論壇午宴時表示，中華民族必須統一團結，但不是遵循共產黨的規則，台灣在經濟與民主是的表現都非常出色，台灣可引領中華民族的統一。

賴總統稱國民政府不如日殖民 楊智伃發文批消費歷史

賴清德總統14日參加「台灣直選總統30周年紀念研討會」致詞，稱國民黨政府對台灣人民比殖民統治的日本還差，引起爭議。國民黨前發言人、北市議員參選人楊智伃指，發言嚴重的歷史錯置，正如立委徐巧芯所說，如何對得起當年受害慰安婦阿嬤？

高市「台灣有事」引陸反彈 古屋圭司：延續日本既有立場不必讓步

賴清德總統今接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司訪團時表示，面對威權勢力擴張，台灣將持續強化自我防衛能力，並與日本深化關鍵產業合作。古屋表示，去年日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論後，引發中國強烈反彈並對日施加壓力。然而高市的發言是延續日本政府既有立場，沒有任何問題，也不必對中國的壓力作出讓步。

內政委員會初登板正面對決劉世芳 李貞秀：立委該做的事都會按部就班

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，明天將登上內政委員會質詢舞台，首次與內政部長劉世芳正面對決。李貞秀表示，自己將在內政委員會關注民生議題，包括居住正義、社會住宅等政策面向，身為一個立委該做的事情，她都會按部就班加以進行，她還說，目前對內政部的索資，回覆資料多是敷衍交差，盼其他部會尊重立法院。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。