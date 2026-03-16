綠提11項優先法案「混雜政治」 藍白不見得全接受

【台灣醒報記者呂翔禾分析報導】

藍綠白拚民生法案，綠委范雲16日率10多位綠委，洋洋灑灑提出包括《就業保險法》、《性別平等工作法》、《兒少權法》、《兒童托育服務法》等11項優先法案，但因其中也有《不義遺址條例》、1.25兆《國防特別條例》與立委赴中納管法案，牽涉到兩岸、轉型正義與國防等敏感議題，藍白不見得會接受。

法案進入朝野協商

民進黨團公布的法案中，有些法案較無爭議，應可獲得藍白支持，包括優先法案以《就業保險法》、《性別平等工作法》，推動育嬰留停雙親請滿半年加發一個月津貼、勞工家庭照顧假比照公務員有薪；《兒少權法》、《教育人員任用條例》、《兒童托育服務法》，推動兒童工作證制度及處理不適任教師問題。

還有《刑法》第80條、《社會救助法》、《障權法》，促使性侵未成年追訴期自成年起算，消除（中）低收入戶過於嚴苛的門檻，提高障礙者自立生活與個人助理的資源與支持等法案，如《兒童托育服務法》已經進入朝野協商，在新會期都都有可能修法通過。

兒少法案朝野有共識

本會期還有《少事法》值得關注，雖然沒有在這11項優先法案內，但新北割頸案的受害者家屬，「孩想陪你長大聯盟」14日於立法院群賢樓外呼籲應盡速啟動修法，針對少年犯前科塗銷制度、重大暴力犯罪風險評估機制檢討，加強對受害者的保護。

國民黨立委徐巧芯當場承諾，《少事法》修法會是國民黨本會期的優先法案，民進黨立委吳琪銘、民眾黨立委陳昭姿也有參與活動，本會期有望朝野攜手通過。

涉政治法案難通過

不過，法案中例如《不義遺址條例》，強化不義遺址的研究量能，推動轉型正義工程。以及1.25兆的《國防特別條例》、管制立委赴中的法案，就很難通過。民進黨立委沈伯洋2月曾發文指出，藍白擋他的「立委赴中報備法案」已經800多次了，下個會期要通過也很難。

另外，《不義遺址條例》行政院在2024年7月就送到立法院，但至今尚未三讀通過，國民黨立委鄭天財的版本就主張，不義遺址不應僅侷限於中華民國接管台灣後的「威權統治時期」，應納入清代、日治殖民時期對原住民的迫害，認為這才是完整面對歷史，本會期有共識的機會也不高。

軍購很難維持1.25兆

除了行政院版的《國防特別條例》外，國民黨與民眾黨提出的黨版分別是3800億與4千億，與院版金額落差很大。外交國防委員會與院會在藍白佔多數下，即使最終《國防特別條例》有通過，但金額很難會是原本的1.25兆。

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