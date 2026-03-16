國安會準諮委竟有「紅色履歷」？林志潔：均有報備、有人見獵心喜抹黑

陽明交通大學教授林志潔將出任國安會諮詢委員，但有網友爆料，林志潔曾在中國上海交通大學高掛「研究員」頭銜。曾獲得賴總統提名為大法官的台大教授劉靜怡今分享該貼文，質疑國安法制應有人員背景安全查核，「還是要當國安會和對岸的地下溝通管道」。對此林志潔回應，上海交大與我國交大原本就有學術往來，她均向學校報告過，類似的「認知戰」，需要大家能對訊息真偽有所分辨。

網友「Eve Hsieh」以「抗中神主牌大翻車：準國安諮委林志潔的紅色履歷與法學同僚」為題在臉書貼文表示，當執政黨將在野黨的中國學歷抹黑為統戰破口時；即將掌管台灣國安機密的準國安會諮委林志潔，卻曾在中國上海交通大學高掛「研究員」頭銜，這究竟是台灣國安防線的重大破口，還是綠色專屬的國安豁免權？

「Eve Hsieh」指出，點開中國上海交通大學「中國法與社會研究院」的研究院構成名錄，林志潔的個人專頁至今依然大喇喇地公開在網站上。這不是同名同姓的誤會，更不是側翼捏造的認知作戰。

劉靜怡在臉書分享「Eve Hsieh」貼文並表示，這實在太好笑了，這到底什麼華麗轉身啊？所謂國安法制，應該是有包括人員背景安全查核在內吧？還是特定人就有不受查核或隨便查核亂掰一通的特權？還是目的是要當國安會和對岸的地下溝通管道？

林志潔則透過臉書回應，上海交大與我國立陽明交通大學的交大，原本就有交大系統的學術往來，且為姐妹校。2013年在上海交大舉辦〔亞洲法與社會年會〕，身為亞洲法與社會學會理事國，我們當然組團前往，至2017年，由我國主辦亞洲法與社會年會，亞洲各國的學者也齊聚台灣交通大學光復校區。

林志潔說，上海交大因與本校有學術交流和學生交換制度，特別拜託我們老師能將研究領域和個人檔案置於其網頁上，讓學生們知道如果來台灣，可以找到領域相合的指導老師，此均向學校報告過，既無支領任何費用，也無兼任或授課。本人自2013年後，從未前往中國，兩方學生交換因中共政策現在大大減少，我覺得是非常可惜的。讓中國同學來台灣學習，親身體會民主制度，是破除中共大外宣很好的方式。

林志潔還表示，至於這位Eve Hsieh女士，正是因狗仔事件被中央社記過而離職的謝幸恩記者。先潑髒水，而後再由其他人跟上轉發，這樣類似的手法，在選舉操作或其他惡意攻擊時也曾發生過，如同我周末所分享的認知戰、輿論戰和法律戰，需要大家能對訊息真偽有所分辨。

林志潔強調，她是歷經過選舉高強度檢驗的人，之前出任金融消費評議中心董事長，所有經歷也都被嚴格檢查過。應允加入國安團隊，是希望貢獻個人專業於國安法制，並無所圖。

林志潔說，若有人見獵心喜、轉發這些抹黑訊息，意圖操作輿論，覺得為國家付出是一種華麗榮升，或許是其個人的認知和喜好，她無法評論，但為了避免造成團隊的困擾，在此說明如上。我長期以來被發文者封鎖，此文也是法律同道轉來才得知。一個學門要受到尊重，需要資深者的智慧與格局，勉勵自己。