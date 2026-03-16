賴總統稱國民政府不如日殖民 楊智伃發文批消費歷史

賴清德總統14日參加「台灣直選總統30周年紀念研討會」致詞，稱國民黨政府對台灣人民比殖民統治的日本還差，引起爭議。國民黨前發言人、北市議員參選人楊智伃指，發言嚴重的歷史錯置，正如立委徐巧芯所說，如何對得起當年受害慰安婦阿嬤？

楊智伃說，賴清德的發言，不只被朱立倫主席、蔣萬安市長嚴正質疑，也引發社會各界的譁然，因為這不只是政治攻防，而是嚴重的歷史錯置。為了攻擊政敵，竟然把日本殖民時期的壓迫與苦難相對淡化。

她說，正如徐巧芯委員所說，這樣的言論，如何對得起當年那些受害的慰安婦阿嬤？這樣的說法，就是在美化殖民。更令人遺憾的是，面對這樣的失言，民進黨內部卻仍然有人急著護航。不管是吳欣岱，還是何孟樺，這樣的發言與立場，只是在消費歷史、製造對立、加深仇恨。

她說，在一些人的話語裡，日本人被比喻成狗，國民黨被比喻成豬，這樣的語言，只是不斷挑起情緒與撕裂。

身為女性，我更無法接受任何美化殖民歷史的言論。當年在殖民統治下，無數女性被迫成為慰安婦，那是歷史留下的深刻傷痕與悲劇。請問吳欣岱支持這樣的說法嗎？何孟樺認同嗎？

楊智伃說，同時，也注意到民進黨內部已經開始討論台北市長的人選，沈伯洋又再度被點名。那也想問沈伯洋，支持賴清德這樣美化殖民的言論嗎？認為那段歷史的傷痛，是可以被如此輕率拿來比較與操作的嗎？在福爾摩沙這塊土地上，我們的歷史很複雜，也有很多傷痕。

她認為，歷史不應該被錯置、不該拿來做為仇恨動員的工具。在這塊土地上，沒有什麼仇恨不能放得下。賴清德如果想當日本人，請去日本，我們國家是中華民國。