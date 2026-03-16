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日本人統治比較好？學者指殖民下賴清德不能選 詳列屠殺人數

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

照片取自賴清德總統臉書

賴清德總統演說又惹爭議，把知名作家司馬遼太郎說成東京知事，讓人一頭霧水，事後總統府小編已修正總統錯誤。針對賴總統說日本人統治台灣人比國民黨好，引起更多批判，學者指出日本統治下，包括賴清德在內的所有台灣人都沒有選舉權，更連議員都不能選。出版《台灣島史記》的蔡正元博士，更細數日本殖民統治前七年的屠殺事件。

蔡正元說，1895年7月5日日本人展開「頭家莊大屠殺」殺害1,000多人，頭家莊就是台中潭子。

1895年7月22日，日本人展開「大溪三峽大屠殺」，4萬人的村莊燒成廢墟。

1895年7月25日，日本人展開「桃園中壢大掃蕩」40萬人變難民流離失所。

1895年8月8日，日本人砲擊苗栗竹南

有7,000人在村莊內。

1895年8月27日，日本人砲擊彰化殺害600人。

1895年10月7日，日本人襲擊雲林的斗南、土庫、大林，殺害5,500人。

1895年10月10日，日本人攻擊民雄、嘉義，殺害1,000人。

1895年10月11日，日本人焚燒台南鹽水成灰燼，殺害500人。

1895年10月12日，日本人攻擊台南新營，殺害600人，

1895年10月20日，日本人攻擊台南佳里，殺害1000壯年男性，隔天再殺害2000名老弱婦孺，這是台灣史上著名的「蕭壟大屠殺」，成堆屍體掩埋在金唐殿和廣安宮附近。

1895年10月21日，日本人攻擊屏東六堆，用燃燒炮彈焚燬長治鄉，鄉民無一幸免，全部燒死。

1896年1月4日，日本人焚燒宜蘭一萬多戶住宅，殺害4,331人，史稱「宜蘭大屠殺」。

1896年1月6日，日本人在基隆、萬里、金山沿途燒殺，殺害2,831人。

1896年6月22日，日本人在雲林斗六燒毀4,295棟民宅，殺害6,000多人，史稱「雲林斗六大屠殺」。

當時的日本設立的台灣高等法院院長高野孟矩記載：「日軍出兵，七十餘莊燒燬，村民不分善惡，盡行殺戮，強姦女子，搶劫錢財，剖挖人膽。」

1898年11月22日，日本人下令台南白河枋子林，17歲以上 60歲以下男子238人，聚集廣濟宮前用武士刀全部斬首。

1902年5月26日，屏東地主蘇雲梯、蘇雲英兄弟向日本人舉報「屏東商人林少貓結夥造反」，日本人不分青紅皂白殺害林少貓的家屬及親友500多人，史稱「阿猴大屠殺」。

蔡正元博士在臉書提到：「蘇姓兄弟的孫子曾任民進黨的大官，其曾孫女正要代表民進黨競選某大都的市長」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧則是提出證據強調，每逢選舉就有謠言，她的曾祖父有購買台灣民主國安全公司的股票，以實際行動支持抗日。

聚傳媒

賴清德 蔡正元 賴總統

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