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藍批總統台灣歷史統治者相關言論 綠：勿惡意扭曲

中央社／ 台北16日電
賴清德總統14日出席「台灣總統直選30周年與民主韌性研討會」。(本報資料照片)
賴清德總統14日出席「台灣總統直選30周年與民主韌性研討會」。(本報資料照片)

賴清德總統近日一番談話被部分人士解讀為「美化殖民統治」。民進黨政策會執行長吳思瑤今天要求在野人士不要再惡意轉移焦點，並說賴總統絕對沒有說到任何關於美化殖民的內涵，這種惡意歪曲真的要適可而止。

賴總統日前出席「台灣總統直選30周年與民主韌性研討會」致詞時表示，台灣歷史上的統治者心都沒有在台，包含荷蘭、西班牙、日本，尤其是國民黨政府來到台灣之後，對待台灣人民比殖民統治的日本對台灣還要差，這也是為什麼前總統李登輝跟日本作家司馬遼太郎特別提到「台灣人的悲哀」。

賴總統的發言，引發在野黨批評是仇恨、情緒性語言，忽略歷史的複雜背景，無助於社會理性對話。

民進黨團幹事長莊瑞雄說，站在台灣的立場，不管是外國人對台灣殖民，或者其他政黨到台灣以後的威權統治，對台灣人民的迫害，都是不堪回首的過程，重要的是，台灣民主化以後，心到底有沒有在台灣，所有朝野政黨心要在台灣，應要努力讓台灣更好。

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤說，在野人士不要再歪樓，國民黨刻意畫錯重點，惡意的轉移焦點。賴總統絕對沒有說到任何關於美化殖民的內涵，這種惡意的歪曲真的要適可而止。

吳思瑤表示，賴總統當天陳述的是攸關台灣民主的總統直選30年，象徵台灣已經做到主權在民，台灣政府的合法性、民主的正當性都已經建構，以及既然有總統直選，更象徵代表台灣是主權獨立國家，這3件事才是賴總統整篇談話的重點。

吳思瑤說，反倒是國民黨自己持續吹捧獨裁者，國民黨主席鄭麗文說俄國總統普丁不是獨裁者，更拒絕台灣轉型正義，讓很多歷史真相到目前還沒有辦法被平復。吹捧獨裁者的國民黨不要再扭曲歪樓，這種操作看出國民黨的心虛。

國民黨 吳思瑤 鄭麗文 轉型正義 莊瑞雄

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