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玉山論壇登場 諾貝爾和平獎得主華勒沙：台灣可引領中華民族的統一

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
台亞會與外交部共同舉辦的「2026年玉山論壇」今天在美福飯店舉行開幕式，午宴上波蘭前總統華勒沙（圖）致詞。記者許正宏／攝影
台亞會與外交部共同舉辦的「2026年玉山論壇」今天在美福飯店舉行開幕式，午宴上波蘭前總統華勒沙（圖）致詞。記者許正宏／攝影

外交部和台灣亞洲交流基金會合辦的玉山論壇今天登場，諾貝爾和平獎得主、波蘭前總統華勒沙（Lech Wałęsa）在論壇午宴時表示，中華民族必須統一團結，但不是遵循共產黨的規則，台灣在經濟與民主是的表現都非常出色，台灣可引領中華民族的統一。

華勒沙表示，二戰後分化成美國與蘇聯對立的兩極化格局，但目前必須討論新的世界秩序，三個大國正爭取領導這個世界；中國、俄羅斯與美國，如果俄羅斯贏得了烏克蘭戰爭，它將會試圖成為世界的領導者。

華勒沙提及，在必須討論世界新秩序的特殊時刻，中華民族必須統一，但統一必須遵循其他的規則，因此他向所有華人喊話，台灣已向世界證明，台灣在經濟與政治方面有好的解方與模範，應由台灣領導中華民族的統一。他身為有過革命經驗的人，深信台灣的解方與自由會勝利。

華勒沙表示，世界可以藉由討論找到好的解方，無論遇到何種問題，都應以和平方案解決；以武力、脅迫為手段必會失敗，從長遠來看，武力是不划算的，而共產主義的解決方案也會失敗。

華勒沙 玉山論壇 中華民族 共產主義 美國 共產黨 外交部

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