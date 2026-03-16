卓榮泰赴日觀賞WBC 古屋圭司：日本政府沒有介入

行政院長卓榮泰包機赴日觀賞世界棒球經典賽（WBC）中華隊賽事，在國內政壇引發論戰。日本日華議員懇談會會長古屋圭司今天表示，卓榮泰是以私人形式訪日，日本政府沒有介入，日華懇也沒有協助，他認為卓可能是「棒球鐵粉」，才會赴日觀賽。

古屋圭司今應邀參加外交部與亞洲交流基金會合辦的第九屆玉山論壇，古屋圭司也在場邊舉行記者會。

媒體詢問，卓榮泰赴日觀賞WBC一事，古屋圭司表示，據他了解，這是卓榮泰的私人行程，日本政府與日華懇都沒有介入。他也表示，對台灣無法通過C組預賽感到可惜，但是卓榮泰能現場看到比賽，對卓來說應該是件好事。

針對日本國內對於卓榮泰訪日的討論，以及是否支持台灣政要以私人行程為由訪問日本。古屋圭司稱日本與台灣都是民主社會，尊重每個人的人權與言論自由。