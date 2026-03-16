挺行政部門不回應李貞秀質詢挨批 李柏毅：守法不能靠協商

內政委員會召委、民進黨立委李柏毅，因宣告行政官員可不上台回覆民眾黨陸配立委李貞秀的質詢，遭白營立委包圍抗議。李柏毅在臉書指出，他尊重立法院長韓國瑜宣告應尊重李貞秀的就職，但也尊重行政院依法行政，不回應李貞秀詢答的立場。

他更嗆，「讓身份資格有疑慮的立委接觸國家機敏資料，全國民眾可以接受嗎？」

「守法不能靠協商！」李柏毅在臉書指出，今天內政委員會進行本會期第一次質詢她我以內政委員會召集委員的身分宣告，行政院官員可以不上台、不答覆李貞秀女士。

李柏毅說，上周黨團協商韓國瑜院長針對深陷國籍、戶籍爭議的李貞秀女士，宣告尊重其就職；但法律問題不能靠協商解決，他同樣尊重行政院必須「依法行政」，不回應李貞秀女士詢答的立場。

李柏毅表示，立委職權不只是質詢官員、起草法案，向公務機關索取資料更是立委工作的核心；立委可以上台質詢社宅進度，也可以在下台後要求內政部官員提供「關鍵基礎設施防護」、「警政與反恐情資」、「全民防衛與民防體系」、「移民及國境管理相關生物識別資料」、「地籍與敏感圖資等機密資料」等資訊。讓身份資格有疑慮的立委接觸國家機敏資料，全國民眾可以接受嗎？

李柏毅不滿表示，李貞秀女士在就職時填寫的「立法委員就國籍法第20條相關規定回復書」並未如實勾選具有雙重國籍，列入民眾黨不分區名單時也沒有依法放棄中國戶籍，所以我們尊重韓院長的宣告，但也要遵守現行法律的規範，「法治國家的法律不可以用協商的，法律判決還沒出來，不能破壞國會」。