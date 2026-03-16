曾以email私下提供李貞秀索資？內政部：非正式公文回函

民眾黨陸配立委李貞秀因國籍爭議，行政部門表態拒絕提供相關索資。本報掌握，內政部曾以email形式回覆李辦詢問的社宅資料，而非正式公文回函。內政部說明，此案是李貞秀女士的助理多次致電詢問空餘屋相關統計資訊，但該案不符申請規定，因此未正式回覆。

立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳列席報告業務概況，劉世芳今天表示，基於公務人員依法行政、對國家忠誠的立場，「對於李貞秀女士的索資、質詢或提供相關資料，內政部礙難照辦」，如果李貞秀並未合法登記參選立委，「使公務員偽造文書，在台灣是刑法要入罪。」

本報今日報導，在行政院長卓榮泰下令各部會不提供資料前，李貞秀就有向內政部索取社宅相關資料。對此，部會仍有回函，只是以email形式，而非正式公文回函；除此之外，內容也是一些公開網站可尋得的數據，不過仍可視為提供資料。

據了解，李貞秀近期曾以傳真、致電等方式詢問內政部相關索資，但幾乎都未回應，僅一次有採email回覆，且回覆都以網站有公開數據、或網站連結為主。

對此，內政部說明，該案是於今年2月12日時，李貞秀助理多次致電內政部、統計處及國土署詢問空餘屋相關統計資訊，內政部因此以電子郵件告知該民眾所詢資料已公開於內政部網站。自2月26日後，已請各單位在該名立委合法資格尚未確認之前，不論任何資料一律不予提供。

內政部表示，對於民眾詢問資料，內政部皆依「政府資訊公開法」、「檔案法」相關規定辦理，但該案不符申請規定，故未正式回覆。