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賴總統一席話 汪精衛也自嘆弗如

聯合報／ 記者／鄭文翔
賴清德總統14日出席「台灣總統直選30周年與民主韌性研討會」，會上「國民黨對台灣人，比日本殖民還差」的言論引發爭議。(本報資料照片)
賴清德總統14日出席「台灣總統直選30周年與民主韌性研討會」，會上「國民黨對台灣人，比日本殖民還差」的言論引發爭議。(本報資料照片)

賴清德總統日前出席「台灣總統直選卅周年與民主韌性研討會」，不但稱「國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差」，甚至語出驚人表示日本殖民台灣，是為了推動東亞共榮圈。令人不禁感嘆，若汪精衛還在世，聽到賴總統的媚日言論，可能也會自嘆不如！

在抗日期間，中國大陸除了蔣介石領導的國民政府外，還曾出現「冀東防共自治政府」、「華北臨時政府」、「中華民國維新政府」等由日本扶植的傀儡政權；而這些政權後又併入汪精衛的「國民政府」，成為日本在華頭號代理人。

被日本定於「一尊」的汪精衛，當然臣服於日本軍國主義的「建設大東亞新秩序」。1943年，汪精衛作為「大東亞共榮圈」的代表，親赴東京出席大東亞會議，為日本軍國主義背書。戰後，除了早已病死的汪精衛外，許多曾參與汪精衛政府及其他傀儡政權的政客，都陸續以「漢奸」之名遭判極刑。

另一方面，在日本統治台灣期間，發生過諸如「噍吧哖事件」、「霧社事件」、「甲仙埔事件」等武裝抗日運動；李友邦、林正亨、鍾浩東、蔣碧玉、蕭道應等人甚至還遠赴大陸抗日。連綠營推崇的台灣本土作家吳濁流、賴和、楊逵、巫永福等人，彼時也常藉作品控訴日本殖民政府的壓迫，部分人士還因此繫獄。當時多數民眾對於依附日本殖民者的資本家、政客或地方勢力，常是敢怒而不敢言；甚或，那些與殖民政府同一鼻子出氣、幫殖民政府打擊與壓榨台灣人的極少數台灣人，就是民眾眼中的「台奸」（即使當時似乎沒有這種說法）。

然而，賴總統如今卻將日本殖民台灣說成是「為了東亞共榮」，賴和、楊逵等人若地下有知，只怕既會哭笑不得，又會滿臉問號。若將賴總統的言論放在當時的時空環境，與汪精衛及出賣台灣人的「台奸」又有何異？不可否認，日本統治台灣的中後期，為了統治需要，的確帶來許多相對進步的基礎建設，也成為日後國民黨來台發展的根基，但那仍是為了日本自己、為了讓台灣成為進軍東南亞的跳板而不得不做。比照綠營追究二二八與白色恐怖元凶的態度，我們也不該忽略日本曾對台灣製造的悲劇與錯誤。

賴總統美化殖民，絕口不提當時發生的各項慘案，以及日本剝削台灣的歷史事實；也忘了皇軍強徵台人入伍、婦女成為慰安婦，彷彿1895到1945年的台灣就是桃花源、就是香格里拉。這不僅是對歷史刻意的忽視、誤讀與謬讀，也無助於賴總統所提的「團結」，更不用說民進黨念茲在茲的「轉型正義」－雖然民進黨的半套式轉型正義只限縮在國民政府來台後。

台灣人 轉型正義 賴總統

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