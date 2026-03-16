李貞秀質詢索資「礙難照辦」 劉世芳：公務員要對國家忠誠

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，內政部長劉世芳今天表示，基於公務人員依法行政、對國家忠誠的立場，「對於李貞秀女士的索資、質詢或提供相關資料，內政部礙難照辦」，如果李貞秀並未合法登記參選立委，「使公務員偽造文書，在台灣是刑法要入罪。」

立法院內政委員會今天邀請劉世芳列席報告業務概況，民進黨立委李柏毅質詢時指出，所有公職人員都應該遵守國籍法，李貞秀就職時未放棄他國國籍，在他看來就是應解職而未解職，因此內政委員會尊重行政院一貫態度，內政部及所屬官員可以不用上台備詢。

劉世芳答詢時表示，中華民國政府官員依法行政，當立法委員遇有國籍爭議，當然就是回歸國籍法處理，況且內政部過去也多次重申，李貞秀直到就職立委前一天，都沒有出示放棄中華人民共和國的資料，公務人員跟國家有特別緊密的忠誠跟信任關係，內政部包括所屬警政署、消防署與國土署都有機密文件及機密預算。

劉世芳也重申，基於公務人員依法行政、對國家負有忠誠度的立場，「所以對於李貞秀女士的索資、質詢或提供相關資料，內政部礙難照辦。」

李柏毅表示，立法院長韓國瑜認為公開宣誓就是立委，然而李貞秀並未合法登記為中華民國立委，劉世芳則說，內政部數度發函立法院秘書長周萬來，確認李貞秀就職時是否有勾選「未取得外國國籍」，如果有涉及使公務員偽造文書，「在台灣是刑法要入罪」。

民進黨立委陳培瑜同樣關心李貞秀國籍爭議，質疑韓國瑜在事實查明部分卸責拖延，甚至荒謬召集黨團協商自我解釋法律。陳培瑜詢問，如果韓國瑜利用立法院長的高度，進而要求各部會必須提供李貞秀問政資料，內政部及其所屬單位有何因應作為。

劉世芳說，韓國瑜有其高度與想法，但是所有官員依法行政，內政部是國籍法的主管機關，李貞秀尚未提出放棄中華人民共和國的文件，希望立法院說明其是否有使公務員偽造文書，內政部在這些疑慮釐清以前，不會認定李貞秀是合法立委，包括提供相關公文書與資料。

針對登記為不分區立委的消極資格審查，陳培瑜也質疑李貞秀欺騙國人及中選會。劉世芳則表示，根據內政部側面了解，李貞秀可能沒有簽名或蓋章，「但是我不敢確認，如果是這種狀況，不只是讓公務人員登載不實，對於提名她的民眾黨，說不定也是登載不實，這是對於政黨的忠誠度。」