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李貞秀質詢索資「礙難照辦」 劉世芳：公務員要對國家忠誠

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
立法院內政委員會上午邀請內政部長劉世芳率同所屬列席報告業務概況，並備質詢。記者陳正興／攝影
立法院內政委員會上午邀請內政部長劉世芳率同所屬列席報告業務概況，並備質詢。記者陳正興／攝影

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，內政部劉世芳今天表示，基於公務人員依法行政、對國家忠誠的立場，「對於李貞秀女士的索資、質詢或提供相關資料，內政部礙難照辦」，如果李貞秀並未合法登記參選立委，「使公務員偽造文書，在台灣是刑法要入罪。」

立法院內政委員會今天邀請劉世芳列席報告業務概況，民進黨立委李柏毅質詢時指出，所有公職人員都應該遵守國籍法，李貞秀就職時未放棄他國國籍，在他看來就是應解職而未解職，因此內政委員會尊重行政院一貫態度，內政部及所屬官員可以不用上台備詢。

劉世芳答詢時表示，中華民國政府官員依法行政，當立法委員遇有國籍爭議，當然就是回歸國籍法處理，況且內政部過去也多次重申，李貞秀直到就職立委前一天，都沒有出示放棄中華人民共和國的資料，公務人員跟國家有特別緊密的忠誠跟信任關係，內政部包括所屬警政署、消防署與國土署都有機密文件及機密預算。

劉世芳也重申，基於公務人員依法行政、對國家負有忠誠度的立場，「所以對於李貞秀女士的索資、質詢或提供相關資料，內政部礙難照辦。」

李柏毅表示，立法院長韓國瑜認為公開宣誓就是立委，然而李貞秀並未合法登記為中華民國立委，劉世芳則說，內政部數度發函立法院秘書長周萬來，確認李貞秀就職時是否有勾選「未取得外國國籍」，如果有涉及使公務員偽造文書，「在台灣是刑法要入罪」。

民進黨立委陳培瑜同樣關心李貞秀國籍爭議，質疑韓國瑜在事實查明部分卸責拖延，甚至荒謬召集黨團協商自我解釋法律。陳培瑜詢問，如果韓國瑜利用立法院長的高度，進而要求各部會必須提供李貞秀問政資料，內政部及其所屬單位有何因應作為。

劉世芳說，韓國瑜有其高度與想法，但是所有官員依法行政，內政部是國籍法的主管機關，李貞秀尚未提出放棄中華人民共和國的文件，希望立法院說明其是否有使公務員偽造文書，內政部在這些疑慮釐清以前，不會認定李貞秀是合法立委，包括提供相關公文書與資料。

針對登記為不分區立委的消極資格審查，陳培瑜也質疑李貞秀欺騙國人及中選會。劉世芳則表示，根據內政部側面了解，李貞秀可能沒有簽名或蓋章，「但是我不敢確認，如果是這種狀況，不只是讓公務人員登載不實，對於提名她的民眾黨，說不定也是登載不實，這是對於政黨的忠誠度。」

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