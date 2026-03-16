為下一代而戰 綠委聚焦4主軸推11大優先法案

由民進黨立委范雲等人所組成「為下一代而戰連線」今天表示，這個會期將以照顧下一代、職場家庭、社會正義及台灣未來，推動包括就業保險法、不義遺址條例、國防特別條例等11大優先法案，希望為下一代打造更好的未來。

民進黨立委范雲、黃捷、張雅琳、陳培瑜、林月琴、吳思瑤、郭昱晴、羅美玲、沈伯洋等立委今天在立法院召開「為下一代而戰連線11大優先法案」發布記者會，提出相關說明。

范雲說，為下一代而戰本會期將推動的優先法案，分別有就業保險法、性別平等工作法，希望讓育嬰留停雙親請滿半年加發一個月津貼、勞工家庭照顧假比照公務員有薪等，也要修正兒少權法、教育人員任用條例、兒童托育服務法，推動兒童工作證制度及處理不適任教師問題。

范雲表示，關於照顧社會正義部分，也會推動刑法第80條、社會救助法等修法，以及不義遺址條例的立法，內容包括促成性侵未成年追訴期自成年起算、消除中低收入戶過於嚴苛的門檻等，也會推動「照顧台灣未來」的8年新台幣1.25兆元國防特別條例。

張雅琳表示，立法院教育及文化委員會先前有排審不義遺址保存條例草案，她會持續推動，期盼讓不義遺址能被好好保存，讓更多孩子、民眾有機會了解這片土地發生什麼事情，因為只有了解過去、記取教訓，才能辨識威權威脅，真正守護民主自由。

林月琴表示，在兒童托育服務法立法過程中，她關注孩子安置於保母家的制度規範，也重視第一線保母反映的實務困境，目前法案已進入朝野協商階段，本會期將全力推動，儘速完成立法。

吳思瑤說，呼籲在野盡快審查總預算案，因為總預算不審，所有要推動的進步法案、民生議案都將淪為空談。

羅美玲指出，行政院提出的8年1.25兆元國防特別條例，攸關台灣主權與未來世代的重要國安工程，希望朝野回歸理性與專業，支持院版國防特別條例，為台灣建立長期防衛韌性，也為下一代撐起最堅實的安全保護傘。

郭昱晴表示，她會堅定推動身心障礙者權益保障法修法，強化制度監督，讓無障礙真正落實於生活，也會推動兒少工作證制度，為家庭與孩子建立基本保障。

至於攸關處理不適任教師的教育人員任用條例修法上，陳培瑜說，因應前幾年性平三法修法完成後，也要完備相關配套措施，讓修法產生的益處能實質推進。

黃捷指出，為落實性別平等育兒並減輕家長負擔，已提案推動就業保險法修法，增訂「6+1」配套機制，勞動部也已預告修法。

沈伯洋表示，國家安全不容兒戲，針對立委赴中法案，在野應儘速讓草案進入委員會討論，共同維護國家安全。