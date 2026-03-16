賴總統「日殖」比較好言論惹議 趙少康批賴未團結台灣 還在傷口抹鹽

賴清德總統日前提到，國民黨政府來台後，對待台灣人民比殖民統治的日本還要差。引發熱議。中廣前董事長趙少康表示，每個時代都有不同的背景與條件，硬要拿來政治操作，只會製造仇恨與對立，對台灣沒有任何幫助，賴清德團結台灣都來不及了，怎還忍心在傷口上抹鹽？

趙少康指出，從之前所謂的「團結十講」開始，賴清德的歷史觀就已經讓很多人搖頭，不但重新胡亂詮釋歷史，甚至扭曲史實，講出讓人啼笑皆非的話。

趙少康表示，日本在台灣五十年的統治，本質就是殖民統治，就是掠奪資源，不是真為了台灣好。當年日本在台灣砍伐大量林木、開採各種資源，許多都被運回日本。日本現在包括明治神宮等不少神社的鳥居，木頭就是從台灣運過去的。

趙少康說，更不要忘了，日本統治時期，台灣人沒有民主、沒有自由，政治參與被剝奪。許多原住民與台灣人因為反抗殖民統治被逮捕、被鎮壓，抗日運動多少人死傷，歷史都有清楚記載，義民廟就是最好的證明。

趙少康指出，國民黨來台後，有許多地方是值得檢討，但台灣也是在那段時期完成現代化的重要基礎。像三七五減租、耕者有其田、公地放領等一系列土地改革政策，讓農民真正擁有土地，徹底改變台灣的社會結構。之後政府推動十大建設，興建高速公路、港口、機場、電力等重要基礎建設，帶動產業發展，台灣經濟快速起飛，才有後來被形容為「台灣錢淹腳目」的經濟奇蹟。

趙少康表示，如果當年沒有國民黨守住台灣，台灣早就被共產黨統治了，三面紅旗、人民公社、文化大革命，不知道要冤死幾百萬無辜的台灣人，國民黨主張反攻大陸，也就希望減少人民受到共產黨的傷害。

趙少康說，歷史就是歷史，每個時代都有不同的背景與條件，硬要拿來做政治操作，只會製造仇恨與對立，對台灣沒有任何幫助。他要問賴清德，到底還有沒有做為一個人的良心？還有沒有最基本的政治道德？做為40%的少數總統，弭平傷痕、團結台灣都來不及了，怎麼還忍心在傷口上抹鹽？