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首次質詢被當「民眾」李貞秀嗆劉世芳羞辱台灣民主 批綠委李柏毅袒護

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民眾黨陸配立委李貞秀（中）首度於內政委員會質詢，因其身分成為媒體焦點。記者曾原信／攝影
民眾黨陸配立委李貞秀（中）首度於內政委員會質詢，因其身分成為媒體焦點。記者曾原信／攝影

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，內政部長劉世芳今天拒絕接受其質詢，內政委員會輪值召委李柏毅還以「民眾」形容其身分。李貞秀對此表示，劉世芳不敢接受監督，最後甚至還倉皇離席，不只是汙辱李貞秀個人，更是汙辱整個台灣民主；她也批評李柏毅偏袒民進黨官員，呼籲他秉持中立主持會議。

立法院內政委員會今天邀請劉世芳列席報告業務概況，輪值召委為民進黨立委李柏毅。輪到李貞秀發言時，李柏毅進行會議說明，內政委員會尊重李貞秀上台發言，但是行政院先前也清楚表明立場，亦即行政官員不必接受詢答，而且也可以不必提供問政資料。

隨後，李貞秀陸續邀請劉世芳、國土署長蔡長展、住都中心董事長花敬群等人上台備詢，李柏毅則重申尊重行政院態度，行政官員不必上台備詢。

李貞秀結束發言以後，李柏毅再度做出裁示，針對「民眾」提問有不正確的地方，內政部可以在休息時間做出解釋。民眾黨團副總召王安祥、民眾黨立委洪毓祥不久後也現身，上前要求行政部門官員接受李貞秀備詢，劉世芳則從眾人的空隙中離開會議室。

李貞秀會後受訪時表示，自己本來要質詢居住正義等民生議題，劉世芳完全不敢站上備詢台接受監督，最後甚至還倉皇離席，至於「李貞秀女士」這種稱呼，不只是汙辱李貞秀個人，更是汙辱整個台灣民主。

李貞秀同時點名，李柏毅袒護民進黨自家官員，相信所有民眾也都看在眼裡，希望召委能夠秉持中立，立法院是民意最高殿堂，所有行政官員依照憲法，本來就有備詢的責任跟義務，「而不是這樣片面認定，沒有經過任何法源依據、法律判決的個人意識形態，就可以直接拿掉一個立委的問政權利，這是很傲慢的態度。」

不過，李貞秀也說，今天發生這樣的事情，其實也不會感到意外，畢竟賴清德總統擔任台南市長期間，也有兩百多天拒絕進入台南市議會，「所以我也想要問行政院，面對任何看不慣的立委，是否只要用一句『身分有疑慮』就能拒絕其上台質詢。」

媒體詢問，是否有與國民黨籍召委溝通，李貞秀聽聞後則表示，不管賴政府的行政團隊怎麼怠忽職守，民眾黨所有立委都會戰戰兢兢、做好自己分內的工作，依據中華民國憲法及程序合理執行所有公務。

中華民國憲法 民眾黨 花敬群

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