快訊

川普認了要7國護航荷莫茲海峽！日相高市早苗說話了 各國回應一次看

不是你胖手指！iPhone狂打錯字把「我」打成「喔」 果粉4招解決吸百萬人讚

男騎士安全帽「戴鬆鬆」吃罰單 信義分局被質疑擾民回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

李貞秀委員會首質詢 劉世芳拒絕上台回應

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
內政部等官員16日拒絕接受民眾黨立委李貞秀備詢，民眾黨不滿在休息時間向民進黨籍召委李柏毅抗議。（洪毓祥辦公室提供）
內政部等官員16日拒絕接受民眾黨立委李貞秀備詢，民眾黨不滿在休息時間向民進黨籍召委李柏毅抗議。（洪毓祥辦公室提供）

民眾黨立委李貞秀的身分爭議持續，16日她在內政委員會首次備詢，要求內政部長劉世芳等官員上台備詢，但劉世芳拒絕上台，其餘官員也未有動作。由於16日的召委是綠委李柏毅，他強調「尊重『李女士』上台發言，但政院立場也清楚表明，尊重政院不必回應」，最終僅李貞秀獨自一人站在台上質詢社宅政策。

在休息時，民眾黨副總召王安祥、經濟委員會召委洪毓祥也到內政委員會跟李柏毅抗議。

民眾黨立委李貞秀因為沒有放棄中國國籍與戶籍，被行政院認定不具立委資格，因此拒絕辦公室索資，且行政院長卓榮泰帶頭不願接受李貞秀質詢。目前對此事的解決方案有兩種：立法院的朝野協商有共識，還有中選會提出當選無效的訴訟，靜待法院判決，但朝野協商取得共識機會不高，接著就看中選會委員補足後如何處理。

批綠只想政治鬥爭

內政委員會16日邀請內政部長劉世芳進行業務報告，輪到李貞秀質詢時，民進黨籍召委李柏毅表示，基於立法院長韓國瑜上週協商法律的結論，「我會尊重李貞秀女士上台發言，但是行政院立場也表明非常清楚，我也尊重政院不必回應這個會議，請李貞秀女士上台。」

李貞秀上台後要求劉世芳上台，但劉世芳對李貞秀的要求置之不理，、拒絕上備詢台。李貞秀盼李柏毅能做出公平裁示，認為內委會應討論民生議題，顯然內政部態度就是不關心民生，只想做政治鬥爭，民進黨政府根本不關心居住正義，不過李柏毅則不斷強調「謝謝李貞秀『女士』，我還是尊重妳的發言。」

綠委也配合行政院

隨後輪到國民黨立委丁學忠質詢前，李柏毅也表達在丁質詢完後會休息5分鐘，「也可以請內政部等一下在休息時間，可以針對『民眾』的提問，如果有不正確的地方，可以對社會做出一些解釋。」

【更多精采內容，詳見

卓榮泰 民進黨政府 內政部

延伸閱讀

影／李貞秀立院首質詢 批劉世芳拒上台

影／內政部長劉世芳拒上台 李貞秀首質詢面對空盪質詢台

李貞秀質詢處女秀就吃閉門羹 劉世芳拒絕上台全程不發一語

懶人包／陸配可參選不能參政？一次看懂李貞秀事件吵什麼

相關新聞

賴總統稱國民黨政府不如日殖民又被「校正回歸」蔣萬安1句話酸爆

賴清德總統前天出席台灣總統直選30周年研討會時表示，國民黨政府來台後，比殖民統治的日本對台灣人還差，並稱司馬遼太郎為東京都知事，有網友發現，總統府官網已經將爭議言論「校正回歸」，北市長蔣萬安今重砲酸，「中華民國總統的一言一行，都應該以團結社會為念，小編就不必事後一再的修改。」

馬英九基金會人事地震 蕭旭岑王光慈離職 戴遐齡接任執行長

馬英九文教基金會董事長馬英九於今日發布聲明，聘請馬英九基金會前任董事、台北市立大學教授戴遐齡擔任執行長。前執行長蕭旭岑與前員工王光慈，均已於今年二月底完成離職交接手續。

自馬英九基金會離職 蕭旭岑：永遠感念馬英九栽培

馬英九文教基金會董事長馬英九今日發布聲明，聘請基金會前任董事、台北市立大學教授戴遐齡擔任執行長。前執行長蕭旭岑與前員工王光慈，今年二月底已完成離職交接手續。蕭旭岑表示，他接任國民黨副主席後原就要免兼基金會，永遠感念馬英九的栽培。

賴總統「日殖」較好言論惹議 高金素梅批對原民先輩不敬和汙辱

賴清德總統評論日本殖民比國民黨政府好言論引發爭議，無黨籍原住民立委高金素梅於社群發文批評，賴總統的冷血言論除無知，更是對日本人殺原住民族先輩的不敬和汙辱。貼文並附上影片，當中展示一張日軍砍下泰雅族人人頭的照片，她表示，這些內容並非要挑起民族仇恨，而是要讓族人都知道「我是誰？」

賴總統提「殖民是為東亞共榮」蕭旭岑：媚日、戀殖驚世駭俗

賴清德總統總統日前提到，日本殖民台灣是為了推動東亞共榮圈；國民政府來台後對待台灣人民「比殖民台灣的日本還差」。國民黨副主席蕭旭岑今天表示，這個發言讓他非常驚訝，甚至可用驚世駭俗來形容；從這句話可看出，賴清德內心非常孺慕軍國主義，這是很危險的訊號。

懶人包／陸配可參選不能參政？一次看懂李貞秀事件吵什麼

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，從遞補立委資格到是否符合相關法律規定，引發朝野與行政部門激烈攻防。行政院長卓榮泰更下令在資格尚未釐清前，各部會暫不提供相關索資，引發在野黨質疑行政權干預立法權。今日立法院內政委員會，李貞秀「初登板」，這也是她遞補立委後的首次質詢，面對的是內政部長劉世芳，兩人交鋒，陸配參政爭議「炎上」，成為國會今日焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。