李貞秀委員會首質詢 劉世芳拒絕上台回應

民眾黨立委李貞秀的身分爭議持續，16日她在內政委員會首次備詢，要求內政部長劉世芳等官員上台備詢，但劉世芳拒絕上台，其餘官員也未有動作。由於16日的召委是綠委李柏毅，他強調「尊重『李女士』上台發言，但政院立場也清楚表明，尊重政院不必回應」，最終僅李貞秀獨自一人站在台上質詢社宅政策。

在休息時，民眾黨副總召王安祥、經濟委員會召委洪毓祥也到內政委員會跟李柏毅抗議。

民眾黨立委李貞秀因為沒有放棄中國國籍與戶籍，被行政院認定不具立委資格，因此拒絕辦公室索資，且行政院長卓榮泰帶頭不願接受李貞秀質詢。目前對此事的解決方案有兩種：立法院的朝野協商有共識，還有中選會提出當選無效的訴訟，靜待法院判決，但朝野協商取得共識機會不高，接著就看中選會委員補足後如何處理。

批綠只想政治鬥爭

內政委員會16日邀請內政部長劉世芳進行業務報告，輪到李貞秀質詢時，民進黨籍召委李柏毅表示，基於立法院長韓國瑜上週協商法律的結論，「我會尊重李貞秀女士上台發言，但是行政院立場也表明非常清楚，我也尊重政院不必回應這個會議，請李貞秀女士上台。」

李貞秀上台後要求劉世芳上台，但劉世芳對李貞秀的要求置之不理，、拒絕上備詢台。李貞秀盼李柏毅能做出公平裁示，認為內委會應討論民生議題，顯然內政部態度就是不關心民生，只想做政治鬥爭，民進黨政府根本不關心居住正義，不過李柏毅則不斷強調「謝謝李貞秀『女士』，我還是尊重妳的發言。」

綠委也配合行政院

隨後輪到國民黨立委丁學忠質詢前，李柏毅也表達在丁質詢完後會休息5分鐘，「也可以請內政部等一下在休息時間，可以針對『民眾』的提問，如果有不正確的地方，可以對社會做出一些解釋。」

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