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影／李貞秀國籍爭議 劉世芳：我一定不會知法犯法

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪報導
民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，上午首次在內政委員會進行質詢，與內政部長劉世芳正面對決。劉世芳（圖）在委員會開始前就對此媒體提問表示，台灣是一個民主法治的社會，遵守法律是政府官員的基本守則，李貞秀的立委身分仍有疑慮，「我一定不會知法犯法」。記者陳正興／攝影
民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，上午首次在內政委員會進行質詢，與內政部長劉世芳正面對決。劉世芳（圖）在委員會開始前就對此媒體提問表示，台灣是一個民主法治的社會，遵守法律是政府官員的基本守則，李貞秀的立委身分仍有疑慮，「我一定不會知法犯法」。記者陳正興／攝影

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，上午首次在內政委員會進行質詢，與內政部劉世芳正面對決。劉世芳在委員會開始前就對媒體提問表示，台灣是一個民主法治的社會，遵守法律是政府官員的基本守則，李貞秀的立委身分仍有疑慮，「我一定不會知法犯法」。

內政部長劉世芳會前受訪時表示，內政部的立場從頭到尾都一樣，台灣是一個自由民主跟法治的社會，先有民主才有法治，遵守法律是政府官員的基本守則，不管是按照國籍法、兩岸人民關係條例、公職人員選舉罷免法，還是立法院長韓國瑜上周召集黨團協商，李貞秀擔任立委的身分仍有疑慮，「我們會按照這樣的方式遵守」。

劉世芳表示，自己一定不會知法犯法，台灣是一個有國安法的地方，包括刑法、兩岸人民關係條例、國家安全法、國家機密保護法及反滲透法，當中都有要求政府官員審慎處理機密文件及公文書，「所以按照這兩個原則，今天內政委員會遵照主席裁示辦理，以遵照法律為前提」。

媒體追問，如果李貞秀提出質詢，屆時是否將上台備詢，劉世芳聽聞後則說，她不回答如果的問題。

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，上午首次在內政委員會進行質詢，與內政部長劉世芳正面對決。劉世芳（圖）在委員會開始前就對此媒體提問表示，台灣是一個民主法治的社會，遵守法律是政府官員的基本守則，李貞秀的立委身分仍有疑慮，「我一定不會知法犯法」。記者陳正興／攝影
民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，上午首次在內政委員會進行質詢，與內政部長劉世芳正面對決。劉世芳（圖）在委員會開始前就對此媒體提問表示，台灣是一個民主法治的社會，遵守法律是政府官員的基本守則，李貞秀的立委身分仍有疑慮，「我一定不會知法犯法」。記者陳正興／攝影

韓國瑜 內政部 李貞秀 劉世芳 國籍法

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