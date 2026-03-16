洪孟楷力推鞭刑打詐 羅智強思考「全民公投」讓政府正視問題

政府近年聚焦加強打擊詐騙及毒品等，國民黨立委洪孟楷則力推鞭刑，盼藉此嚇阻重大犯罪。國民黨立委羅智強表示，除已有七成左右民意支持，長期來也有眾多民眾提案於刑法加入鞭刑，他與洪討論是否透過公投，讓社會清楚表達民意，若通過，政府應正視並研議相關修法。

羅智強今天與洪孟楷相約到總統府前升旗、散步、吃早餐，並邊走邊交換對國政的看法。羅智強表示，台灣社會最近最讓人憂心的問題之一，就是詐騙與毒品犯罪日益猖獗，洪孟楷提出是否應思考引入鞭刑制度，引發廣大回響，相關民調顯示，約七成民眾支持以鞭刑懲戒重大犯罪。

羅智強指出，詐騙犯罪在台灣早已讓民眾深惡痛絕，許多家庭畢生積蓄被騙走，甚至因此走上絕路，面對這樣的問題，各國政府無不想盡辦法打擊詐騙。新加坡打詐就有亮眼成績，2025年詐騙案件數下降 27.6%，財務損失也減少 17.9%，首次出現案件數與財損「雙降」；星國除「強制冷靜期」事前預防，還納入鞭刑事後懲罰，詐騙集團主謀與核心成員可能面臨6至24下鞭刑，以嚴刑峻罰強化威嚇效果。

羅智強表示，台灣社會其實長期一直存在是否實施鞭刑的討論，在「公共政策網路參與平台」上，關於在刑法中加入鞭刑制度的提議已超過百則。他認為，他山之石，能否攻錯？台灣是否應認真討論借鏡新加坡？他與洪孟楷也討論到另一個可能的方向，是否可以透過公投，讓社會清楚表達民意，是否支持針對性侵、虐童、重大詐騙等惡性犯罪，引入鞭刑制度；若社會有共識，政府就要正視民意並研議相關修法方向。

羅智強補充，台灣社會長期以來對司法最深的疑慮之一，就是刑責威嚇力不足、判決太輕，例如「台版柬埔寨」案件凌虐3人致死，人神共憤，但詐團首腦卻逃過死刑；詐騙集團成員被輕判、甚至出獄後重操舊業，也早已不是新聞，當犯罪成本低、犯罪利潤高時，犯罪自然層出不窮。他最後並問大家支持針對重大詐騙、性侵、虐童等惡性犯罪，引入鞭刑制度嗎？