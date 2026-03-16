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波蘭前總統華勒沙：和平比動武更有效　武力不是解方

中央社／ 台北16日電

第9屆玉山論壇今天登場，波蘭前總統華勒沙表示，和平地戰鬥比動武更有效，不應以武力解決今天的問題。日華議員懇談會長古屋圭司強調，不應讓台灣變局發生；他建議，美日台軍樂隊進行交流，這是文化交流，而中國無權置喙。

「2026玉山論壇：印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」上午登場，來自22國、70多名國際政經領袖共襄盛舉，規模為歷年之最。總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍等部會首長、多位駐台使節代表以及學者、專家出席開幕式。

華勒沙（Lech Wałęsa）於開幕致詞指出，和平地戰鬥方式比動用武力更有效。他曾參與的戰役一度以為原子彈可以終結戰爭，但21世紀見證和平可以解決更糟糕的問題。

華勒沙說，他的時代見證三大事件，首先是共產主義阻擋世界發展，其次是第二次世界大戰阻止世界推展，最後是二元對立世界非常危險，因此他的時代才會追求改變，「不應以武力解決今天的問題」。

華勒沙強調，現在重整世界至關重要，中國、俄羅斯、美國三大強權希望掌握世界，雖不知發展好壞，但不論如何都應致力討論尋找解決方法，而沒有比玉山論壇更適合的場合來討論解方。

談及中國對台混合戰逐年加劇，日本眾議員古屋圭司表示，這是要引起台灣公民社會的恐慌，洗腦他們並加以分化、企圖讓台灣自我毀滅。

古屋圭司強調，不應允許任何片面改變現狀的企圖；也永遠不能允許台灣變局發生。日本將持續強化與共享自由、民主、基本人權以及法治的國家加強合作，並建置更強健的外交政策。「日本決心保護台灣、台灣的民主以及台海和平穩定。」

古屋圭司也建議，日本自衛隊、台灣軍隊以及美國的軍樂隊之間進行交流，是一種文化交流，中國無權干預文化交流；日本會勇敢地與台灣一起應對挑戰。

斐濟前總統喬馬漢（Fiji Mahendra）說，台灣克服萬難發展成亞洲可敬經濟體，展現國家及人民韌性，也是印太區域中最先進且成功的民主國家。在全球衝突時代，歐洲和中東武裝衝突衝擊全球經濟及國家發展，凸顯台灣新南向政策至關重要，拓展區域發展的和平與穩定、貢獻亞太地區。

喬馬漢提到斐濟受惠於台灣在農業、公衛、再生能源的協助，身為主權獨立國家，斐濟不應遲疑與熱於助人的各國來往，「這些國家應得到認可」。

菲律賓前副總統羅貝多（Leni Robredo）說，形塑世界的動盪事件不再緩慢或遙遠，而是全速、加成地來到大家門前，全方位且跨國境影響供應鏈、經濟等集體生活。民主國家能否以共享價值形塑區域秩序及應對各項挑戰，還需民主治理的落實，這是民主社群的工作，而團結就能建構共同韌性。

華勒沙 日本 共產主義

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