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立院通過718億新興計劃 主計長：已行文可先行動支

中央社／ 台北16日電

立法院日前二讀通過TPASS等718億元新興計畫先行動支案。立委關注行政院是否准予動支，行政院主計總處主計長陳淑姿今天表示，已經行文給各單位，請他們先行動支，但將來立法院審預算時若有刪減，恐產生問題。

立法院藍白黨團日前以人數優勢，二讀通過TPASS等新台幣718億元新興計畫先行動支案。行政院當時說明，立法院此案史無前例，且「暫時同意動支」不符合憲法與預算法的規定，會造成預算執行的不確定性，立院應盡速審議整體總預算案。

立法院財政委員會今天邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、審計部審計長陳瑞敏率所屬單位主管列席業務報告，並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢時問，這筆718億元的預算，主計總處是否准予動支。陳淑姿答詢時表示，已經行文給各單位，請他們先行動支，「已經在簽院了」，問題就是雖然先行動支，但和預算三讀通過的效力不一樣，如果立法院將來審議預算時，針對這些預算有所刪減，還是會產生一些問題。

陳瑞敏說明，預算法裡規定，如果有還沒完成審議、但經立法院先行同意動支的，是可以執行的，所以這718億元預算，原則上會希望它能加強執行。賴士葆則指出，預算通過就通過了，這部分不會再審了。

另外，賴士葆、國民黨立委林德福、民進黨立委郭國文等人質詢時，都關注中東戰爭對台灣今年度經濟成長率（GDP），以及短期內對消費者物價指數（CPI）有何影響。

陳淑姿解釋，有物價穩定機制，油價暫時緩漲，但石油漲10%會影響GDP減0.12%，消費者物價指數會漲0.24%，這部分要看整個狀況，如果戰爭很快結束，影響就不會這麼大。GDP是每3個月會做評估，5月開會時再做修正。

林德福指出，中油累積虧損已達804億元，原本預計今年可以轉虧為盈、目標獲利80億元，但受中東戰火影響，中油肩負穩定物價政策，看來有很大難度，中央是否會編預算撥補中油。

陳淑姿回應，中油在民國115年2月有向經濟部提出4年的增資3500億元計畫，會納入計畫針對中油增資，以協助它度過難關；賴士葆則問，什麼時候可以確定中油的增資計畫，陳淑姿說，「大概今年7月」。

陳瑞敏強調，中油連續5年都虧損，不光是現在，希望中油能減少不經濟支出、增進效能；至於是否增資，尊重行政院的態度。

林德福 陳淑姿 經濟成長率

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